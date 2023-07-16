2 vuoden takuu
DLP9017/00
Langaton laturi
Langaton Qi-lataus. Aseta puhelin alustalle optimaaliseen asentoon pikalatausta varten (enint. 15 W) ilman kaapelisotkua.
15 W
Magneettikehä
Langaton Qi-lataus
Langattomassa laturissa on magneettinen reunus, jonka avulla MagSafe-tekniikalla varustetut, langattomasti ladattavat Apple-tuotteet saa asetettua optimaaliseen asentoon.
Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan
Luistamista estävä muotoilu pitää puhelimen paikallaan värinänkin aikana.
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