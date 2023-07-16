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Langaton lataus

DLP9017/00

Langaton laturi

Langaton Qi-lataus. Aseta puhelin alustalle optimaaliseen asentoon pikalatausta varten (enint. 15 W) ilman kaapelisotkua.

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Langaton laturi

  • 15 W

  • Magneettikehä

  • Langaton Qi-lataus

Langaton laturi, jossa on magneettinen reunus

Langattomassa laturissa on magneettinen reunus, jonka avulla MagSafe-tekniikalla varustetut, langattomasti ladattavat Apple-tuotteet saa asetettua optimaaliseen asentoon.

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

Luistamista estävä muotoilu

Luistamista estävä muotoilu pitää puhelimen paikallaan värinänkin aikana.

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