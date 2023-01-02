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  • Langaton 3-in-1-laturi
  • Langaton 3-in-1-laturi
  • Langaton 3-in-1-laturi
  • Langaton 3-in-1-laturi
  • Langaton 3-in-1-laturi
  • Langaton 3-in-1-laturi
  • Langaton 3-in-1-laturi
  • Langaton 3-in-1-laturi

Langaton Qi-laturi

DLP9230NB/00

Langaton 3-in-1-laturi

Tällä pikalatauslaitteella voit ladata langattomasti älypuhelimesi, kellosi ja AirPodisi samalla kerralla. 15 W:n enimmäisteho nopeuttaa mobiililaitteesi latausta. Lataa kellosi 2,5 W:n teholla ja AirPodisi 5 W:n teholla.

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Nopea lataus

Langaton 3-in-1-laturi

  • 15 W

  • Nopea lataus

  • Langaton Qi-lataus

Langaton Qi-tekniikka

Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.

Wireless Power Consortiumin Qi-sertifiointi

Luistamista estävä muotoilu

Luistamista estävä muotoilu pitää puhelimen paikallaan värinänkin aikana.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Latausnopeus riippuu latausolosuhteista, kuten isäntälaitteesta ja virtasovittimesta.