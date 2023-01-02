2 vuoden takuu
DLP9230NB/00
Langaton 3-in-1-laturi
Tällä pikalatauslaitteella voit ladata langattomasti älypuhelimesi, kellosi ja AirPodisi samalla kerralla. 15 W:n enimmäisteho nopeuttaa mobiililaitteesi latausta. Lataa kellosi 2,5 W:n teholla ja AirPodisi 5 W:n teholla.
15 W
Nopea lataus
Langaton Qi-lataus
Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.
Luistamista estävä muotoilu pitää puhelimen paikallaan värinänkin aikana.
Arviot
Latausnopeus riippuu latausolosuhteista, kuten isäntälaitteesta ja virtasovittimesta.