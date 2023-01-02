Langaton Qi-tekniikka

Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.