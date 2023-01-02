2 vuoden takuu
DLP9230NW/00
Langaton 3-in-1-laturi
Tällä pikalatauslaitteella voit ladata langattomasti älypuhelimesi, kellosi ja AirPodisi samalla kerralla. 15 W:n enimmäisteho nopeuttaa mobiililaitteesi latausta. Lataa kellosi 2,5 W:n teholla ja AirPodisi 5 W:n teholla.
15 W
Nopea lataus
Langaton Qi-lataus
Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.
Luistamista estävä muotoilu pitää puhelimen paikallaan värinänkin aikana.
Lataa puhelin nopealla 15 W:n langattomalla latauksella.
Arviot
Latausnopeus riippuu latausolosuhteista, kuten isäntälaitteesta ja virtasovittimesta.