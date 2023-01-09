Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Lataa uusin laitteesi nopeilla PD- ja QC 3.0 -tuetuilla USB A- ja USB C -latureilla. 15 W:n langaton latausteho. Voit ladata jopa neljää laitetta samanaikaisesti. Virtataso näkyy numeroina näytössä.