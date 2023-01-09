2 vuoden takuu
DLP9520C/00
Ohut ja tehokas varavirtalähde
Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Lataa uusin laitteesi nopeilla PD- ja QC 3.0 -tuetuilla USB A- ja USB C -latureilla. 15 W:n langaton latausteho. Voit ladata jopa neljää laitetta samanaikaisesti. Virtataso näkyy numeroina näytössä.
10 000 mAh
USB-A- ja USB-C-latausliitännät
Langaton Qi-lataus
QC 3,0 ja PD
Lataa puhelin nopealla 15 W:n langattomalla latauksella.
Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.
LCD-näyttö virran ilmaisemiseen
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