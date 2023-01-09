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  • Ohut ja tehokas varavirtalähde
  • Ohut ja tehokas varavirtalähde
  • Ohut ja tehokas varavirtalähde
  • Ohut ja tehokas varavirtalähde

USB-varavirtalähde

DLP9520C/00

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti ja turvallinen litiumpolymeeriakku. Lataa uusin laitteesi nopeilla PD- ja QC 3.0 -tuetuilla USB A- ja USB C -latureilla. 15 W:n langaton latausteho. Voit ladata jopa neljää laitetta samanaikaisesti. Virtataso näkyy numeroina näytössä.

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kannettavalla vara-akulla

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 10 000 mAh

  • USB-A- ja USB-C-latausliitännät

  • Langaton Qi-lataus

  • QC 3,0 ja PD

Nopea 15 W:n langaton lataus

Lataa puhelin nopealla 15 W:n langattomalla latauksella.

Langaton Qi-tekniikka

Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.

LCD-näyttö virran ilmaisemiseen

LCD-näyttö virran ilmaisemiseen

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