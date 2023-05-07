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USB-varavirtalähde

DLP9779TB/00

Ohut ja tehokas varavirtalähde

Suuri 10 000 mAh:n kapasiteetti, 20 W:n USB-C-lähtö ja 15 W:n langaton lataus. Enää ei haittaa, vaikka kännykästä loppuu akku. Aseta puhelin alustalle optimaaliseen asentoon langatonta latausta varten.

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sekä läpinäkyvä suojakotelo.

Ohut ja tehokas varavirtalähde

  • 10 000 mAh

  • ja langaton lataus

  • Type-C-liitäntä

Langaton laturi, jossa on magneettinen reunus

Langattomassa laturissa on magneettinen reunus, jonka avulla MagSafe-tekniikalla varustetut, langattomasti ladattavat Apple-tuotteet saa asetettua optimaaliseen asentoon.

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

Älykäs suojaus ylikuumenemista, ylijännitettä ja ylivirtaa vastaan

Langaton Qi-tekniikka

Langatonta Qi-lataustekniikkaa käytetään laajalti älypuhelimissa ja muissa mobiililaitteissa. Philipsin langattomat laturit ovat yhteensopivia langatonta Qi-tekniikkaa hyödyntävien puhelinten ja muiden laitteiden kanssa. Riittää, että laite asetetaan alustalle langatonta latausta varten.

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