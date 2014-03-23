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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS1100/12

3.4

| (63) Arviot

Hulluna ääneen

Yllättävän täyteläisesti ääntä toistava kompakti Philips DS1100/12 -telakointikaiutin synkronoi iPhonen/iPodin kelloasetusten kanssa automaattisesti. Laitteessa on säädettävä yövalo, ja voit ladata toisenkin mobiililaitteen.

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Musiikkia ja tyyliä makuuhuoneeseen

Hulluna ääneen

Täyteläinen ääni kaikkiin suuntiin täyttää makuuhuoneen

Neodyymikaiuttimista puhdasta, tasapainoista ääntä

Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.

Upea ulkoasu kaikista suunnista

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

63

Arviot

23/03/2014

België

België

Prachtige klokradio

Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1100 docking-luidspreker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1100 docking-luidspreker

09/12/2012

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach spitze.

Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1100 Dockingstation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1100 Dockingstation

21/05/2012

Nederland

Nederland

prima apparaat

ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1100 docking-luidspreker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS1100 docking-luidspreker

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