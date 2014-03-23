2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DS1100/12
Hulluna ääneen
Yllättävän täyteläisesti ääntä toistava kompakti Philips DS1100/12 -telakointikaiutin synkronoi iPhonen/iPodin kelloasetusten kanssa automaattisesti. Laitteessa on säädettävä yövalo, ja voit ladata toisenkin mobiililaitteen.
Neodyymi vahvistaa magneettikenttää, jolloin puhekelan herkkyys, bassotoisto ja äänenlaatu paranevat.
3.4
5:stä
63
Arviot
Guytje
23/03/2014
België
Prachtige klokradio
Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1100 docking-luidspreker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1100 docking-luidspreker
Apfel20
09/12/2012
Deutschland
Das Produkt ist einfach spitze.
Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1100 Dockingstation
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1100 Dockingstation
onie
21/05/2012
Nederland
prima apparaat
ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1100 docking-luidspreker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS1100 docking-luidspreker