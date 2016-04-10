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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS1150/11

2.9

| (60) Arviot

Kotiisi sopiva ääni

Yllättävän täyteläisesti ääntä toistava kompakti DS1150/11-telakointikaiutin synkronoi iPodin/iPhonen kelloasetusten kanssa automaattisesti. Laitteessa on säädettävä yövalo, ja voit ladata toisenkin mobiililaitteen USB-kaapelin avulla.

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Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

  • 30-nastainen liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • USB-latausportti

  • 6 W

Pehmeästi hehkuva yövalo

Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelin kautta

Tyylikäs, kompakti muotoilu sopii kaikille yöpöydille

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.9

5:stä

60

Arviot

10/04/2016

España

España

Error y carga pero no funciona el altavoz

Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.

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Arvioitu tuote: DS1150 altavoz base

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Arvioitu tuote: DS1150 altavoz base

21/12/2013

België

België

Super product

super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik

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Arvioitu tuote: DS1150 docking-luidspreker

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Arvioitu tuote: DS1150 docking-luidspreker

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

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Arvioitu tuote: DS1150 Dockingstation

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Arvioitu tuote: DS1150 Dockingstation

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