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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS1600/12

3

| (25) Arviot

Toista musiikkia iPodista/iPhonesta/iPadista

DS1600-telakointikaiutin toistaa musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi Philipsin DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-nastaisten liittimien avulla. Kaiutin toistaa äänet tarkkoina ja täyteläisinä, ja kätevän USB-portin avulla voit ladata samaan aikaan myös toista mobiililaitetta.

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Toista musiikkia iPodista/iPhonesta/iPadista

  • DualDock

  • iPodille/iPhonelle/iPadille

  • USB-portti lataamiseen

  • 8 W

Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa

Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa

Philipsin innovatiivinen DualDock-telakka on varustettu sekä 30-nastaisella että Lightning-liittimellä, joten voit kytkeä siihen minkä tahansa Apple-laitteen lataamista tai musiikin kuuntelua varten. Tyylikäs ulkomuoto yhdistyy vaivattomaan toimivuuteen, ja liitäntöjen välillä vaihtaminen sujuu käden käänteessä. Kuuntele lempimusiikkiasi mistä tahansa Apple-laitteesta.

Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelilla

Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelilla

Voit ladata toisen mobiililaitteen USB-portin kautta, vaikka iPod/iPhone on telakoitu.

Telakoidun laitteen automaattinen kellonajan ja päivämäärän synkronointi

Telakointiasema synkronoi kellon ja päivämäärän – vaihda näyttötila painikkeella – automaattisesti, kun iPod, iPhone tai iPad on telakoitu.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.0

5:stä

25

Arviot

25/11/2014

Italia

Italia

Ottimo prodotto qualità prezzo

Suono meglio del mio mini hifi. Software eccellente, una montagna delle miglior radio internet globali. e altro ancora...

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Arvioitu tuote: DS1600 Sistema docking con altoparlanti

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Arvioitu tuote: DS1600 Sistema docking con altoparlanti

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich EINE Dockingstation für alle Apple-Anschlüsse

Mit der Zeit haben sich Apple iPhones und iPads sowohl mit dem alten 30-poligen Dockanschluss als auch dem neuen Lightning-Anschluss eingefunden und die alte Dockinstation war nur noch eingeschränkt nutzbar. Mit der DS1600 kann ich jetzt das gerade genutzte Gerät laden und als Wecker nutzen. Meine iphones passt auch mit Hülle, beim iPad unbedingt ausprobieren, ob es sich ohne Fummelei einsetzen lässt. Aber auch als Lautsprecher für ein Schlafzimmer kann sie sich durchaus hören lassen und gibt die Musik oder Hörbücher vom iPhone in mehr als ausreichender Qualität wieder. Sehr praktisch ist der zusätzliche hintere USB-Anschluss, ich lade hier zB. die Pepple ohne eine weiter Steckdose mit einem zusätzlichen Netzteil zu blockieren.

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Arvioitu tuote: DS1600 Dockingstation

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Arvioitu tuote: DS1600 Dockingstation

07/01/2014

Deutschland

Deutschland

Klare Kaufempfehlung

Ich bin seit 2 Monaten Besitzer der DS1600/12 und bin begeistert Schon beim auspacken erkennt man das es sich hier um keinen 0815 Artikel handelt Design und Formschön wie man es auch von den Vorgängern der Serie kennt, kommt diese Dockingstation, noch einen Tick „Edler“ daher. Zum Einsatz kommt bei mir ein IPod der 4. Generation. Da dieser noch den breiten Anschluss hat, kein Problem. Aber auch die Neuen Geräte mit dem schmalen Connector können sich hier eindocken. Ein Schieber dreht den Anschluss von breit auf schmal :Perfekt. Die Station ist nicht zu schwer, bleibt aber trotzdem Standfest wenn es um die Bedienung und das Andocken geht. Da haben wir schon andere Sachen erlebt … Der bewegliche Anschluss für die I-Geräte ermöglicht ein leichtes Anstecken. Die interne Display Anzeige in Gelb/Orange ist deutlich zu sehen. Hier sind Die Anzeigen Datum und Uhrzeit möglich. Interessant sind auch die beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes. Neben dem Stromanschluss befindet sich hier zusätzlich ein USB Ausgang, sowie ein Audio Eingang. Am USB lade ich mein Handy und spare mir damit schon wieder eine Steckdose. Audio In gibt mir die Möglichkeit die Dockingstation als Lautsprecher für Externe Geräte zu nutzen. Sehr gut. Klarer und satter Sound runden das Gerät perfekt ab. Klare Kaufempfehlung

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Arvioitu tuote: DS1600 Dockingstation

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