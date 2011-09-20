2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Musiikkia ja tyyliä tilaan
Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle tämä Philips DS3020/12 -telakointikaiutin toistaa äänet kaikkialla kristallinkirkkaasti. Synkronoi iPhone/iPod tietokoneen kanssa. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.
iPodille/iPhonelle
Paristo- tai verkkovirtakäyttö
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
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4.5
5:stä
44
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Mumimor
20/09/2011
Danmark
Docking-højtaler
Alt i alt et godt produkt til mit brug, måske vil folk med bedre sans for højtalerlyd mene den bliver en anelse forringet, men jeg synes den er god og jeg er rigtig glad for den :-)
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Arvioitu tuote: DS3020 dockinghøjttaler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3020 dockinghøjttaler
Sculora
27/07/2012
United Kingdom
Great Dock from such a small product.
Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.
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Arvioitu tuote: DS3020 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3020 docking speaker
JohnP1
01/03/2012
United Kingdom
Great value for money
This is the 2nd sound system purchased from Philips, the first was the much more costly and louder etc unit. For the money although not so good is excellent. Base response for such a small unit is great. Word of warning though, although data does say compatable with all iPods, my Nano 6 will only work with the cable attachment via the ear piece socket and not the docking socket. Nobody knows why! Apart from that great product, my wife loves it.
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Arvioitu tuote: DS3020 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3020 docking speaker