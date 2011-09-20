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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS3020/12

4.5

| (44) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Musiikkia ja tyyliä tilaan

Sijoitettuna työpöydälle tai minne tahansa muualle tämä Philips DS3020/12 -telakointikaiutin toistaa äänet kaikkialla kristallinkirkkaasti. Synkronoi iPhone/iPod tietokoneen kanssa. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.

Näytä kaikki edut

tällä telakointikaiuttimella

Musiikkia ja tyyliä tilaan

  • iPodille/iPhonelle

  • Paristo- tai verkkovirtakäyttö

Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kompakti laite sopii kaikkialle

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

44

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

20/09/2011

Danmark

Danmark

Docking-højtaler

Alt i alt et godt produkt til mit brug, måske vil folk med bedre sans for højtalerlyd mene den bliver en anelse forringet, men jeg synes den er god og jeg er rigtig glad for den :-)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3020 dockinghøjttaler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3020 dockinghøjttaler

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Dock from such a small product.

Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3020 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3020 docking speaker

01/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This is the 2nd sound system purchased from Philips, the first was the much more costly and louder etc unit. For the money although not so good is excellent. Base response for such a small unit is great. Word of warning though, although data does say compatable with all iPods, my Nano 6 will only work with the cable attachment via the ear piece socket and not the docking socket. Nobody knows why! Apart from that great product, my wife loves it.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3020 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3020 docking speaker

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