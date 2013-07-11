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  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Valokuva pakkauksesta
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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS3205/12

3.1

| (25) Arviot

Kotiisi sopiva ääni

DS3205-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Voit toistaa musiikkia kristallinkirkkaasti iPod- ja iPhone-laitteestasi. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.

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Kotiisi sopiva ääni

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • 10 W, akku- tai verkkovirtakäyttöinen

Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

Kompakti laite sopii kaikkialle

Kokonaislähtöteho 10 W RMS

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.1

5:stä

25

Arviot

11/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Funky

Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3205 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3205 docking speaker

01/05/2026

France

France

Top

Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3205 Station d'accueil

Käyttöpäivä 2026-05-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3205 Station d'accueil

Käyttöpäivä 2026-05-01

17/12/2013

España

España

excelente este producto excelente por precio-calidad

Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3205 altavoz base

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS3205 altavoz base

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