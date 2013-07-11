2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DS3205/12
Kotiisi sopiva ääni
DS3205-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Voit toistaa musiikkia kristallinkirkkaasti iPod- ja iPhone-laitteestasi. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
10 W, akku- tai verkkovirtakäyttöinen
3.1
5:stä
25
Arviot
Beth1471
11/07/2013
United Kingdom
Funky
Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3205 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3205 docking speaker
BBlog54
01/05/2026
France
Top
Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3205 Station d'accueil
Käyttöpäivä 2026-05-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3205 Station d'accueil
Käyttöpäivä 2026-05-01
mika
17/12/2013
España
excelente este producto excelente por precio-calidad
Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3205 altavoz base
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS3205 altavoz base