Kotiisi sopiva ääni

DS3400-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Voit toistaa musiikkia kristallinkirkkaasti iPod- ja iPhone-laitteestasi latauksen aikana. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.