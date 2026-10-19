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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS3400/12

Kotiisi sopiva ääni

DS3400-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Voit toistaa musiikkia kristallinkirkkaasti iPod- ja iPhone-laitteestasi latauksen aikana. Joustavuutta lisää mahdollisuus käyttää verkko- tai akkuvirtaa.

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Kotiisi sopiva ääni

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • 10 W, akku- tai verkkovirtakäyttöinen

PC-synkronointi iPhonen/iPodin kanssa

Telakoi, toista, synkronoi, lataa! Kuuntele lempimusiikkiasi samalla, kun iPod tai iPhone latautuu. Voit liittää kaiuttimen USB-kaapelilla tietokoneeseen.

Maksuton ClockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

Maksuton ClockStudio-sovellus Internet-radion ja muiden uusien toimintojen käyttämiseen

Maksuttomalla sovelluksella saat paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimeesi. Voit tarkistaa sääennusteen, katsoa kellonajan ja asettaa suosikkikuvasi laitteen taustakuvaksi. ClockStudion avulla voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta. Päivityksiä ulkoasuun ja uusia toimintoja tulossa pian.

Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt

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