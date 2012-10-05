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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS7550/12

4.3

| (34) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta

Suunniteltu matkakumppaniksi

Philips DS7550/12 -soitin on kompakti ja kannettava, muttei höyhensarjalainen äänentoiston suhteen. Matkakäyttöön suunnitellussa laitteessa on pitkäkestoinen ladattava akku, tukeva alumiinikotelo ja kuljetuslaukku.

Näytä kaikki edut

tällä telakointikaiuttimella

Suunniteltu matkakumppaniksi

  • iPodille/iPhonelle

  • Ladattava akku

wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi

wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan

Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan

Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

34

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker

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