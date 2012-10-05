2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Suunniteltu matkakumppaniksi
Philips DS7550/12 -soitin on kompakti ja kannettava, muttei höyhensarjalainen äänentoiston suhteen. Matkakäyttöön suunnitellussa laitteessa on pitkäkestoinen ladattava akku, tukeva alumiinikotelo ja kuljetuslaukku.
iPodille/iPhonelle
Ladattava akku
wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.
4.3
5:stä
34
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
desertbunny01
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker
Felto
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker
12/01/2012
United Kingdom
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7550 docking speaker