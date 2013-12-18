2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Suunniteltu mukaan otettavaksi
DS7580-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Pienikokoinen, mutta tehokas kaiutin on ihanteellinen matkalla. Mukana on ladattava akku ja kantopussi.
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle
10 W, ladattava akku
Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.
wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
4.5
5:stä
2
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
tono33
18/12/2013
España
Simple, buen sonido y diseño...
Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7580 altavoz base
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS7580 altavoz base
lloydd
20/06/2014
Suisse
le son est coupé
j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?
Arvioitu tuote: DS7580 Station d'accueil
Arvioitu tuote: DS7580 Station d'accueil