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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS7580/10

4.5

| (2) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Suunniteltu mukaan otettavaksi

DS7580-telakointikaiutin soveltuu Lightning-liitännän ansiosta iPhone 5 -laitteeseen ja uusimpiin iPod-laitteisiin. Pienikokoinen, mutta tehokas kaiutin on ihanteellinen matkalla. Mukana on ladattava akku ja kantopussi.

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Suunniteltu mukaan otettavaksi

  • Lightning-liitäntä

  • iPodille/iPhonelle

  • 10 W, ladattava akku

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Toista musiikkia ja lataa laitteesi Lightning-liitännällä

Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod tai iPhone latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.

wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi

wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa kaiken irti musiikista.

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

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Arviot

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4.5

5:stä

2

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

18/12/2013

España

España

Simple, buen sonido y diseño...

Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7580 altavoz base

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS7580 altavoz base

20/06/2014

Suisse

Suisse

le son est coupé

j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?

Arvioitu tuote: DS7580 Station d'accueil

Arvioitu tuote: DS7580 Station d'accueil

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