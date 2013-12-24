2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DS8300/10
Täytä kotisi musiikilla – langattomasti
Lightning-liitännän kautta DS8300-telakointikaiutin toistaa äänet laadukkaaksi iPodista/iPhonesta/iPadista. Tehosta musiikki-, peli- ja videoelämystäsi. Bluetooth-suoratoiston ansiosta voit kuunnella musiikkia missä tahansa.
Bluetooth®
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
30 W
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.
3.3
5:stä
4
Arviot
VardanP
24/12/2013
España
Philips Altavoz
ME GUSTA COMO SUENA, SU DISEÑO Y CALIDAD, LO ÚNICO QUE ME HA LLEVADO TIEMPO DE ACOSTUMBRARME DE MANEJARLO ES SU MANDO...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8300 Altavoz base con Bluetooth®
Ldc7080
11/08/2013
United Kingdom
Bit boomy, sometimes fidley to dock phone
The unit is a very good looking one. White shell and black cloth over speakers . The unit can house iPhone 5 or the correct version of iPad. I can't talk about iPad but the phone sits well. The sound is really loud if you want it. It's also a little boomy. I had to tinker with my phone setting to take a little bass off. The best feature is the Bluetooth button press it and it detects your phone and starts playing music. Also the remote all be it small at least has a bit of weight to it which I think I'd a good thing . I've give it four stars. But would call it. 9/10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Tomv88
25/11/2019
United Kingdom
Good while it lasted
Got this as a wedding present. Great sound but stopped working after about 4 years of infrequent use. Shame. Went for Philips because we thought we'd have it for life. Sadly, we have stuff in our freezer that has outlived it.
Edut
Great sound and bass
Haitat
Not built to last
Arvioitu tuote: DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Käyttöpäivä 2017-11-25
Arvioitu tuote: DS8300 docking speaker with Bluetooth®
Käyttöpäivä 2017-11-25