Täytä kotisi musiikilla – langattomasti

Lightning-liitännän kautta DS8400-telakointikaiutin toistaa äänet laadukkaasti iPodista/iPhonesta/iPadista. Tehosta musiikki-, peli- ja videoelämystäsi. Bluetooth-suoratoiston ja ladattavan akun ansiosta voit kuunnella musiikkia missä tahansa.