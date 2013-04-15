2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
DS8400/10
Täytä kotisi musiikilla – langattomasti
Lightning-liitännän kautta DS8400-telakointikaiutin toistaa äänet laadukkaasti iPodista/iPhonesta/iPadista. Tehosta musiikki-, peli- ja videoelämystäsi. Bluetooth-suoratoiston ja ladattavan akun ansiosta voit kuunnella musiikkia missä tahansa.
Bluetooth®
Lightning-liitäntä
iPodille/iPhonelle/iPadille
30 W, ladattava akku
Kuuntele musiikkia samalla, kun iPod/iPhone/iPad latautuu uuden Lightning-liitännän ansiosta. Telakoi laitteesi suoraan kaiuttimeen ja nauti erinomaisesta äänenlaadusta vaivattomasti. Musiikin toiston aikana voit ladata laitteesi, joten sinun ei tarvitse olla huolissasi akun tyhjenemisestä.
Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.
Philips-telakointikaiuttimen tarkasti suunniteltu kaareva takaseinä luo hyvin tehokkaat puitteet äänentoistolle. Kaari vahvistaa kaiutinkotelon jäykkyyttä vähentäen huomattavasti sisäistä resonanssia ja poistaen äänestä värinää ja säröä. Upeat kaiuttimet toistavat äänen kristallinkirkkaana.
Arviot