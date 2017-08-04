2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Erinomainen äänenlaatu ja muotoilu
Tyylikäs Philips-telakointikaiutin toistaa iPhonen/iPodin äänet laadukkaasti PureDigital-tekniikalla. Hallintaa parantavat etäisyyden tunnistin ja intuitiivinen kaukosäädin, joka täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä.
PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.
Älykäs äänisuunnittelu takaa parhaan mahdollisen bassotoiston. Kullekin keskialueen kaiutinelementille varattu äänenvoimakkuus vastaa sen äänivaatimuksia täydellisesti. Matalat äänet toistuvat täyteläisinä ja voimakkaina.
Kaarevan takakannen puhtaat linjat näyttävät upeilta ja tehostavat äänentoistoa. Huolellisesti muotoiltu kaari lisää kaiutinkotelon jäykkyyttä, mikä vähentää sisäistä resonanssia merkittävästi ja takaa tarkan ja luonnollisen äänentoiston. Saat sekä kauniit kaiuttimet että verrattoman äänen.
4.1
5:stä
20
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
MalcLondon
04/08/2017
United Kingdom
Fantastic sound
Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.
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Arvioitu tuote: DS8500 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8500 docking speaker
MadDogMcQ
11/07/2012
United Kingdom
HARD TO BEAT!!!
I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!
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Arvioitu tuote: DS8500 docking speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8500 docking speaker
InaGarcia
10/12/2013
España
Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8500 altavoz base
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DS8500 altavoz base