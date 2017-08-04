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Tuotanto lopetettu

telakointikaiutin

DS8500/12

4.1

| (20) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Erinomainen äänenlaatu ja muotoilu

Tyylikäs Philips-telakointikaiutin toistaa iPhonen/iPodin äänet laadukkaasti PureDigital-tekniikalla. Hallintaa parantavat etäisyyden tunnistin ja intuitiivinen kaukosäädin, joka täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä.

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Hulluna ääneen

Erinomainen äänenlaatu ja muotoilu

PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni

PureDigital-äänenkäsittelytekniikalla selkein ääni

PureDigital-äänenkäsittelytekniikka parantaa ääntä merkittävästi verrattuna perinteiseen analogiseen äänenkäsittelytekniikkaan, jota käytetään telakkasoittimissa, jotka käyttävät iPodin/iPhonen analogista äänilähtöä. Signaali-kohina-suhde paranee merkittävästi, kun laite hyödyntää iPodin/iPhonen digitaalista äänilähtöä ja digitaalista käsittelyä joka vaiheessa. Tuloksena on verrattoman selkeä, tasapainoinen ääni.

Optimaalinen äänenvoimakkuus vastaa kaiuttimien vaatimuksia

Älykäs äänisuunnittelu takaa parhaan mahdollisen bassotoiston. Kullekin keskialueen kaiutinelementille varattu äänenvoimakkuus vastaa sen äänivaatimuksia täydellisesti. Matalat äänet toistuvat täyteläisinä ja voimakkaina.

Tyylikkään kaareva taustapuoli parantaa ääntä

Kaarevan takakannen puhtaat linjat näyttävät upeilta ja tehostavat äänentoistoa. Huolellisesti muotoiltu kaari lisää kaiutinkotelon jäykkyyttä, mikä vähentää sisäistä resonanssia merkittävästi ja takaa tarkan ja luonnollisen äänentoiston. Saat sekä kauniit kaiuttimet että verrattoman äänen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

20

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

2

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

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Arvioitu tuote: DS8500 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS8500 docking speaker

11/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

HARD TO BEAT!!!

I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!

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Arvioitu tuote: DS8500 docking speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS8500 docking speaker

10/12/2013

España

España

Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS8500 altavoz base

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DS8500 altavoz base

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