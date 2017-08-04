Tyylikkään kaareva taustapuoli parantaa ääntä

Kaarevan takakannen puhtaat linjat näyttävät upeilta ja tehostavat äänentoistoa. Huolellisesti muotoiltu kaari lisää kaiutinkotelon jäykkyyttä, mikä vähentää sisäistä resonanssia merkittävästi ja takaa tarkan ja luonnollisen äänentoiston. Saat sekä kauniit kaiuttimet että verrattoman äänen.