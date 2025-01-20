2 vuoden takuu
DST8050/20
3 000 watin teho
100 g/min jatkuva höyry
Turbohöyry 260 g
Ei vahingoita kangasta
Lisäteho lämmittää laitteen nopeasti käyttövalmiiksi, joten pääset heti silittämään.
Azur 8000 Series tuottaa jopa 100 g/min erittäin tehokkaan ja tasaisen höyryn poistamaan rypyt nopeammin.
Pitkään kestävä turbohöyry poistaa itsepintaiset rypyt paksuistakin kankaista, kuten farkuista. Jopa 260 gramman turbohöyryn ansiosta silität aina tehokkaasti.
Palkinnot
2.3
5:stä
3
Arviot
ale3andros
20/01/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό!
Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).
Edut
Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο
Vero1000
07/08/2026
Deutschland
Absolut fürchterlicher Kundenservice!
Die von mir bestellte Dampfbügelstation löst regelmäßig die Sicherung aus und legt damit den gesamten Stromkreis lahm. Trotzdem weigert sich der Kundenservice, das Gerät gegen ein anderes Modell auszutauschen. Stattdessen wird ausschließlich auf eine Reparatur verwiesen, obwohl das Problem aus meiner Sicht auf einen grundlegenden Defekt hindeutet. Das empfinde ich nicht nur als verantwortungslos, sondern auch als potenzielles Sicherheitsrisiko. Hinzu kommt, dass der Kundensupport mein Anliegen offenbar nicht richtig verstanden hat und wiederholt an meinem eigentlichen Problem vorbeigeantwortet hat. Der Eindruck entsteht, dass Kundenzufriedenheit hier keine Rolle spielt. Nun verzögert sich auch noch die "Reparatur". Insgesamt bin ich mit der Abwicklung und dem Kundenservice äußerst unzufrieden und kann diesen Service leider nicht empfehlen.
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Date of Use 2026-07-26
Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen
Date of Use 2026-07-26
Cabrale
30/01/2024
Portugal
Vahvistettu ostaja
O produto revela uma pessima qualidade
Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.
Edut
Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é
Haitat
pessima qualidade
Arvioitu tuote: Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor
Arvioitu tuote: Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor