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  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
  • Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä

Azur 8000 SeriesHöyrysilitysrauta

DST8050/20

2.3
| (3) Arviot

2 Palkinnot

Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä
Philips Azur 8000 -sarjan silitysraudat ovat todellisia tehopakkauksia. 260 gramman turbohöyrytoiminto silottaa sitkeimmätkin rypyt käden käänteessä. Tehokas 3 000 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis, ja sen jatkuva höyryntuottokyky takaa täydellisen silitystuloksen.
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Voimakasta höyryä, älykästä tehoa

Virheetöntä jälkeä kertakäsittelyllä

  • 3 000 watin teho

  • 100 g/min jatkuva höyry

  • Turbohöyry 260 g

  • Ei vahingoita kangasta

3 000 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis ja tehokas

3 000 W:n silitysrauta on nopeasti käyttövalmis ja tehokas

Lisäteho lämmittää laitteen nopeasti käyttövalmiiksi, joten pääset heti silittämään.

Jopa 100 g/min voimakasta jatkuvaa höyryä

Jopa 100 g/min voimakasta jatkuvaa höyryä

Azur 8000 Series tuottaa jopa 100 g/min erittäin tehokkaan ja tasaisen höyryn poistamaan rypyt nopeammin.

260 gramman turbohöyry silittää itsepintaisimmatkin rypyt

260 gramman turbohöyry silittää itsepintaisimmatkin rypyt

Pitkään kestävä turbohöyry poistaa itsepintaiset rypyt paksuistakin kankaista, kuten farkuista. Jopa 260 gramman turbohöyryn ansiosta silität aina tehokkaasti.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.3

5:stä

3

Arviot

4
3
2

20/01/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!

Το σίδερο είναι πάρα πολύ καλό, εύκολο και βολικό! Ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία, ανάλογα το ύφασμα. Έχει την επιλογή για αυτόματη ρύθμιση του ατμού, κατά την κίνηση, που διευκολύνει πολύ και επίσης έχει πολύ δυνατό ατμό, που διαρκεί. Το καλώδιο του είναι πάρα πάρα πολύ μακρύ και έχει και φίλτρο αλάτων. Κατά την λειτουργία του ατμού ακούγεται ένας θόρυβος (όχι ενοχλητικός) ο οποίος οφείλεται στην μετατροπή του νερού σε ατμό. Το αναφέρω για να μην ανησυχήσει κάποιος. Κάνει τέλιο σιδέρωμα! Ελπίζω να φανεί και ανθεκτικό στο χρόνο (έτσι δείχνει τουλάχιστον).

Edut

Δυνατός ατμός, αυτόματη ρύθμιση ατμού, αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, φίλτρο αλάτων, μακρύ καλώδιο

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8050/20 Ατμοσίδερο

07/08/2026

Deutschland

Deutschland

Absolut fürchterlicher Kundenservice!

Die von mir bestellte Dampfbügelstation löst regelmäßig die Sicherung aus und legt damit den gesamten Stromkreis lahm. Trotzdem weigert sich der Kundenservice, das Gerät gegen ein anderes Modell auszutauschen. Stattdessen wird ausschließlich auf eine Reparatur verwiesen, obwohl das Problem aus meiner Sicht auf einen grundlegenden Defekt hindeutet. Das empfinde ich nicht nur als verantwortungslos, sondern auch als potenzielles Sicherheitsrisiko. Hinzu kommt, dass der Kundensupport mein Anliegen offenbar nicht richtig verstanden hat und wiederholt an meinem eigentlichen Problem vorbeigeantwortet hat. Der Eindruck entsteht, dass Kundenzufriedenheit hier keine Rolle spielt. Nun verzögert sich auch noch die "Reparatur". Insgesamt bin ich mit der Abwicklung und dem Kundenservice äußerst unzufrieden und kann diesen Service leider nicht empfehlen.

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen

Date of Use 2026-07-26

Arvioitu tuote: Azur 8000 Series DST8050/20 Dampfbügeleisen

Date of Use 2026-07-26

30/01/2024

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

O produto revela uma pessima qualidade

Este produto revela uma pessima qualiade na relação preço / Qualidade. Depois de 3 ou 4 utilizações avariou, e para piorar ainda as coisas, demorou mais de um mes para reparação. NÃO ACONSELHO MESMO. A politica de garantia internacional deixa muito a desejar para Portugal, em Inglaterra este produto era trocado de imediato.

Edut

Infelizmente não encontro nenhuma, para a marca que é

Haitat

pessima qualidade

Arvioitu tuote: Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor

Arvioitu tuote: Azur da série 8000 DST8050/20 Ferro a vapor

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.