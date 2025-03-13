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Jewel Pölypussin pidike
Tuotanto lopetettu
Tuki
FC6029
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Vaikka pölypussin pidike ei ole välttämätön Philipsin imurissasi, sen voi helposti vaihtaa uuteen, jos se on hukassa tai rikki.
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