2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM01SM130B/00
Kätevä plug-and-play-laite!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja edullista.
1 Tt
Puolijohdekiintolevy
Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.
Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.
Enää suojus ei häviä. Se on suunniteltu osaksi laitetta, joten se pysyy aina kiinni USB-muistitikussa. Käännä vain suojusta taaksepäin, ja muistitikku on käyttövalmis.
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