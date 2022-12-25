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SSD

FM02SS030P/00

Kätevä plug-and-play-laite!

Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja edullista.

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Kätevä plug-and-play-laite!

  • 2 Tt

  • Puolijohdekiintolevy

Erittäin nopea sisäinen tiedonsiirto SSD

Philipsin puolijohdekiintolevyn nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevyltä.

Helposti avattava pakkaus

Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.

Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä

Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.

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