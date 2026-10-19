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Tuotanto lopetettu

SSD

FM02SS050P/00

Kätevä plug-and-play-laite!

Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tehostaa järjestelmän reagointia ja sujuvoittaa arkea. SSD takaa myös välittömän latauksen, mikä nopeuttaa käynnistystä ja sovellusten latausaikoja.

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Kätevä plug-and-play-laite!

  • 2 Tt

  • Puolijohdekiintolevy

Automaattinen kaikkien tiedostojen pakkaustoiminto säästää tilaa

Säästä tilaa automaattisella kaikkien USB Flash -asemaan tallennettavien tiedostojen pakkaustoiminnolla

Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä

Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.

Erittäin nopea sisäinen tiedonsiirto SSD

Philipsin puolijohdekiintolevyn nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevyltä.

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