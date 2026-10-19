2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM02SS050P/00
Kätevä plug-and-play-laite!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tehostaa järjestelmän reagointia ja sujuvoittaa arkea. SSD takaa myös välittömän latauksen, mikä nopeuttaa käynnistystä ja sovellusten latausaikoja.
2 Tt
Puolijohdekiintolevy
Säästä tilaa automaattisella kaikkien USB Flash -asemaan tallennettavien tiedostojen pakkaustoiminnolla
Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.
Philipsin puolijohdekiintolevyn nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevyltä.
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