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        USB Flash -asema

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Arvio

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä Pico edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.

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        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        • 128 Gt

        • Pico Edition 2.0

        Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä

        Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.

        Tyylikäs ja kevyt muotoilu

        Suunniteltu ohueksi ja kevyeksi. Kiintolevyn kompaktin, tyylikkään muotoilun ansiosta voit kuljettaa tietoja aina mukanasi. Voit käyttää multimediatiedostoja ja asiakirjoja missä tahansa niitä tarvitsetkin.

        Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

        Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

        Tekniset tiedot

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        Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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        2.0

        5:stä

        1

        Arvio

        5
        4
        3
        1

        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Vahvistettu ostaja

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Edut

        -

        Haitat

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Arvioitu tuote: FM12FD85B USB-flashdrive

        Käyttöpäivä 2024-10-30

        Arvioitu tuote: FM12FD85B USB-flashdrive

        Käyttöpäivä 2024-10-30

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.