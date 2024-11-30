2 vuoden takuu
FM12FD85B/00
Pieni, kevyt ja kätevä käyttää
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä Pico edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.
128 Gt
Pico Edition 2.0
Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.
Suunniteltu ohueksi ja kevyeksi. Kiintolevyn kompaktin, tyylikkään muotoilun ansiosta voit kuljettaa tietoja aina mukanasi. Voit käyttää multimediatiedostoja ja asiakirjoja missä tahansa niitä tarvitsetkin.
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.
2.0
5:stä
1
Arvio
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Vahvistettu ostaja
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Edut
-
Haitat
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Arvioitu tuote: FM12FD85B USB-flashdrive
Käyttöpäivä 2024-10-30
Arvioitu tuote: FM12FD85B USB-flashdrive
Käyttöpäivä 2024-10-30