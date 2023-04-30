2 vuoden takuu
FM16FD05D/00
Kätevä plug-and-play-laite!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikäs Snow edition -USB-Flash-asema tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta helppoa ja edullista.
16 Gt
Vivid Edition 2.0
Kaksoispakkaus
Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.
Miellyttävä LED-valo osoittaa, että asema on oikein liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo välkkyy nopeammin.