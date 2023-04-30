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USB Flash -asema

FM16FD05D/00

Kätevä plug-and-play-laite!

Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikäs Snow edition -USB-Flash-asema tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta helppoa ja edullista.

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Kätevä plug-and-play-laite!

  • 16 Gt

  • Vivid Edition 2.0

  • Kaksoispakkaus

Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä

Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.

Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

Toimintoilmaisin syttyy tiedostoja kopioitaessa

Miellyttävä LED-valo osoittaa, että asema on oikein liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo välkkyy nopeammin.

Tekniset tiedot

Oppaat

Lokalisoitu mainosesite

  • PDF tiedosto, 359.9 kB
  • 24 August 2026

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