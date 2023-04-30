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        USB Flash -asema

        FM16FD05E/00

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä Vivid edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.

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        Siirtää tiedostot salamannopeasti

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        • 16 Gt

        • Vivid Edition 2.0

        • 3 kpl/pakkaus

        Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä

        Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.

        Toimintoilmaisin syttyy tiedostoja kopioitaessa

        Miellyttävä LED-valo osoittaa, että asema on oikein liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo välkkyy nopeammin.

        Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

        Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

        Tekniset tiedot

        Oppaat

        Lokalisoitu mainosesite

        • PDF tiedosto, 138.7 kB
        • 24 August 2026

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.