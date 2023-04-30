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        USB Flash -asema

        FM32FD05E/00

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä VIVID edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.

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        Siirtää tiedostot salamannopeasti

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        • 32 Gt

        • Vivid Edition 2.0

        • 3 kpl/pakkaus

        32 Gt:n tallennuskapasiteetti suurille tiedostoille

        Kätevän 32 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.

        Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä

        Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.

        Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

        Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.