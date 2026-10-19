2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM32FD170B/00
Pieni, kevyt ja kätevä käyttää
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä MOTION edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.
32 Gt
Motion Edition 2.0
Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.
Valitse trendikäs värisi, pinkki, ultravioletti, vihreä tai sähkönsininen, jolla tuunaat päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen hauskasti.
Miellyttävä LED-valo osoittaa, että asema on oikein liitetty ja että se toimii. Tiedostoja kopioitaessa valo välkkyy nopeammin.
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