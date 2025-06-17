TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

        Tuotanto lopetettu

        SDHC-kortit

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Arviot

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        Tämä kompakti Micro SDHC -kortti tukee 32 Gt:n muistikapasiteettia, ja sen mukana toimitetaan luokan 10 UHS-I U1. Tuotteeseen sisältyy kaksi pakkausta ja sovitin.

        Näytä kaikki edut

        Micro SDHC 32 Gt ja sovitin

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        • 32 Gt

        • Luokka 10

        • UHS-I

        • Kaksoispakkaus

        32 Gt:n tallennuskapasiteetti suurille tiedostoille

        Kätevän 32 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.

        Erittäin nopea siirto luokan 10 SDHC-korteilla

        Luokan 10 tehon ja SDHC-kortin siirtonopeuden ansiosta sinun ei tarvitse odotella pitkään tietojen siirtymistä!

        Tekniset tiedot

        Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

        Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

        Arviot

        Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
        Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

        1.0

        5:stä

        2

        Arviot

        5
        4
        3
        2

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Arvioitu tuote: FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Käyttöpäivä 2025-05-17

        Arvioitu tuote: FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Käyttöpäivä 2025-05-17

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Edut

        aucun

        Haitat

        produit non fiable

        Arvioitu tuote: FM32MP45D Cartes SDHC

        Käyttöpäivä 2023-07-23

        Arvioitu tuote: FM32MP45D Cartes SDHC

        Käyttöpäivä 2023-07-23

        Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

        Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.