2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM32MP45D/00
Pieni, kevyt ja kätevä käyttää
Tämä kompakti Micro SDHC -kortti tukee 32 Gt:n muistikapasiteettia, ja sen mukana toimitetaan luokan 10 UHS-I U1. Tuotteeseen sisältyy kaksi pakkausta ja sovitin.
32 Gt
Luokka 10
UHS-I
Kaksoispakkaus
Kätevän 32 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.
Luokan 10 tehon ja SDHC-kortin siirtonopeuden ansiosta sinun ei tarvitse odotella pitkään tietojen siirtymistä!
1.0
5:stä
2
Arviot
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Arvioitu tuote: FM32MP45D Tarjetas SDHC
Käyttöpäivä 2025-05-17
Arvioitu tuote: FM32MP45D Tarjetas SDHC
Käyttöpäivä 2025-05-17
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Edut
aucun
Haitat
produit non fiable
Arvioitu tuote: FM32MP45D Cartes SDHC
Käyttöpäivä 2023-07-23
Arvioitu tuote: FM32MP45D Cartes SDHC
Käyttöpäivä 2023-07-23