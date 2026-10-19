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Tuotanto lopetettu

SSD

FM51FD75B/00

Kätevä plug-and-play-laite!

Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä SNOW edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.

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Siirtää tiedostot salamannopeasti

Kätevä plug-and-play-laite!

  • 512 Gt

  • Snow Edition 3.0

Nopea tiedonsiirto USB 3.0 -yhteydellä

Nopean tiedonsiirron ansiosta odottelu vähenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevyltä.

512 Gt:n tallennuskapasiteetti suurille tiedostoille

Kätevän 512 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.

Värikkäästi muotoiltu trendikäs USB-muistitikku

Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.

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