2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM51FD75B/00
Kätevä plug-and-play-laite!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä SNOW edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.
512 Gt
Snow Edition 3.0
Nopean tiedonsiirron ansiosta odottelu vähenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevyltä.
Kätevän 512 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.
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