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        Tuotanto lopetettu

        SSD

        FM51SM130B/00

        Kätevä plug-and-play-laite!

        Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin SSD tekee päivittäisestä tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentamisesta ja jakamisesta helppoa ja edullista.

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        Kätevä plug-and-play-laite!

        • 512 Gt

        • Puolijohdekiintolevy

        Nopea tiedonsiirto USB 2.0 -yhteydellä

        Nopean tiedonsiirron ansiosta pitkästyttävä odotteluaika lyhenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevylle tai siltä muualle.

        Helppokäyttöinen suojus

        Enää suojus ei häviä. Se on suunniteltu osaksi laitetta, joten se pysyy aina kiinni USB-muistitikussa. Käännä vain suojusta taaksepäin, ja muistitikku on käyttövalmis.

        Helposti avattava pakkaus

        Pakkauksen merkit ja reiät näyttävät parhaan tavan avata pakkaus ja saada USB-muistitikku helposti käyttöön.

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.