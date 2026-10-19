2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM64FD175D/00
Helppo käyttää, liittää ja soittaa!
Helppokäyttöinen plug-and-play-laite. Philipsin värikkäällä MOTION edition -USB-Flash-asemalla päivittäinen tiedostojen, kuvien ja musiikin tallentaminen ja jakaminen on helppoa ja edullista.
64 Gt
Motion Edition 3.2
Kaksoispakkaus
Valitse trendikäs värisi, kanariankeltainen, pinkki, purppuravioletti, vihreä, sähkönsininen tai oranssi, jolla viimeistelet tyylillä päivittäisen tietojen tallennuksen ja jakamisen erottumaan hauskasti.
Nopean tiedonsiirron ansiosta odottelu vähenee merkittävästi kopioitaessa suuria multimediatiedostoja tietokoneen kiintolevyltä.
Kätevän 64 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.