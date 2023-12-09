2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FM64MP45D/00
Pieni, kevyt ja kätevä käyttää
Tämä kompakti Micro SDXC -kortti tukee 64 Gt:n muistikapasiteettia, ja sen mukana toimitetaan luokan 10 UHS-I U1. Tuotteeseen sisältyy kaksi pakkausta ja sovitin.
64 Gt
Luokka 10
UHS-I
Kaksoispakkaus
Kätevän 64 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.
1.0
5:stä
1
Arvio
boosman
09/12/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Edut
0
Haitat
1000
Arvioitu tuote: FM64MP45D SDXC-kaarten
Käyttöpäivä 2023-11-09
Arvioitu tuote: FM64MP45D SDXC-kaarten
Käyttöpäivä 2023-11-09