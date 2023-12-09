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        Tuotanto lopetettu

        SDXC-kortit

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Arvio

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        Tämä kompakti Micro SDXC -kortti tukee 64 Gt:n muistikapasiteettia, ja sen mukana toimitetaan luokan 10 UHS-I U1. Tuotteeseen sisältyy kaksi pakkausta ja sovitin.

        Näytä kaikki edut

        Micro SDXC ja sovitin

        Pieni, kevyt ja kätevä käyttää

        • 64 Gt

        • Luokka 10

        • UHS-I

        • Kaksoispakkaus

        64 Gt:n tallennuskapasiteetti suurille tiedostoille

        Kätevän 64 Gt:n muistin avulla voit siirtää ja jakaa USB-portin kautta paljon aiempaa suurempia tai useampia tiedostoja tietokoneeseen tai kannettavaan.

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        1.0

        5:stä

        1

        Arvio

        5
        4
        3
        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Vahvistettu ostaja

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Edut

        0

        Haitat

        1000

        Arvioitu tuote: FM64MP45D SDXC-kaarten

        Käyttöpäivä 2023-11-09

        Arvioitu tuote: FM64MP45D SDXC-kaarten

        Käyttöpäivä 2023-11-09

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