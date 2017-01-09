2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Monipuolisuutta juhlien musiikintoistoon
Lisätehoa bileisiin Philipsin minihifikaiuttimella. 240 watin kaiutin elävöittää juhlia tuomalla musiikin kotisi joka soppeen. Helposti käyttöön otettava kaiutin toimii kaikkien Philipsin musiikintoistolaitteiden kanssa, ja voit sijoittaa sen minne tahansa.
Lisätehoa bileisiin
Käytä Philipsin bilekoneen kanssa
Dynaaminen valo
240 W
Pysy mukana musiikin rytmissä. Musiikin tahdissa vilkkuvat valot tehostavat kappaleiden tunnelmaa. Kun et kaipaa valoja, voit poistaa toiminnon käytöstä. Lisää loistokkuutta ja väriä juhliin upeilla dynaamisilla valoilla.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Piyy
09/01/2017
United Kingdom
Amazin speakers
This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP1000 Mini Speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP1000 Mini Speaker
Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.