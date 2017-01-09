TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Ensisijainen kuva
  • Tuotekuva edestä
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

Minikaiutin

FWP1000/05

5

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Monipuolisuutta juhlien musiikintoistoon

Lisätehoa bileisiin Philipsin minihifikaiuttimella. 240 watin kaiutin elävöittää juhlia tuomalla musiikin kotisi joka soppeen. Helposti käyttöön otettava kaiutin toimii kaikkien Philipsin musiikintoistolaitteiden kanssa, ja voit sijoittaa sen minne tahansa.

Näytä kaikki edut

Lisäkaiutin kattaa laajemman alueen

Monipuolisuutta juhlien musiikintoistoon

  • Lisätehoa bileisiin

  • Käytä Philipsin bilekoneen kanssa

  • Dynaaminen valo

  • 240 W

Helppo asentaa

Dynaamiset valot vilkkuvat musiikin tahdissa

Dynaamiset valot vilkkuvat musiikin tahdissa

Pysy mukana musiikin rytmissä. Musiikin tahdissa vilkkuvat valot tehostavat kappaleiden tunnelmaa. Kun et kaipaa valoja, voit poistaa toiminnon käytöstä. Lisää loistokkuutta ja väriä juhliin upeilla dynaamisilla valoilla.

Joustavaa sijoittelua kotiin

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

09/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazin speakers

This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP1000 Mini Speaker

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP1000 Mini Speaker

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.