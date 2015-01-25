2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Miksaa kuin DJ
30-nast. liitäntä iPod/iPhone-telakalle
USB Direct
300 W, laajennettavissa FWP1000:lla
Pysy mukana musiikin rytmissä. Musiikin tahdissa vilkkuvat valot tehostavat kappaleiden tunnelmaa. Kun et kaipaa valoja, voit poistaa toiminnon käytöstä. Lisää loistokkuutta ja väriä juhliin upeilla dynaamisilla valoilla.
MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.
4.4
5:stä
27
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Cbmc
25/01/2015
United Kingdom
Every product on this is just amazing
This product is brilliant if I put the volume on 21 percent the neighbours bang on the wall
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System
MaccaAM
25/09/2014
United Kingdom
Omg it's Brilliant & Mint
Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System
bones1980
25/09/2014
United Kingdom
Omg it's Brilliant & Mint
Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System
Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.