MAX Sound lisää tehoa

MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.