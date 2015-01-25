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  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
  • Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon

Tuotanto lopetettu

Minihifijärjestelmä

FWP3200D/05

4.4
| (27) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon
Lisää menoa bileisiin! Philipsin minijärjestelmän kahdella kääntyvällä telakalla voit ladata iPhonet/iPodit, toistaa musiikkia laitteiden kirjastosta ja miksata ja skrätsätä raitoja. Valinnaisella djay-sovelluksella saat lisää DJ-toimintoja.
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Hulluna ääneen

Ihanteellinen juhlien musiikintoistoon

  • Miksaa kuin DJ

  • 30-nast. liitäntä iPod/iPhone-telakalle

  • USB Direct

  • 300 W, laajennettavissa FWP1000:lla

Kääntyvä kaksoistelakka iPodin/iPhonen toistoon ja lataamiseen

Kääntyvä kaksoistelakka iPodin/iPhonen toistoon ja lataamiseen

Dynaamiset valot vilkkuvat musiikin tahdissa

Dynaamiset valot vilkkuvat musiikin tahdissa

Pysy mukana musiikin rytmissä. Musiikin tahdissa vilkkuvat valot tehostavat kappaleiden tunnelmaa. Kun et kaipaa valoja, voit poistaa toiminnon käytöstä. Lisää loistokkuutta ja väriä juhliin upeilla dynaamisilla valoilla.

MAX Sound lisää tehoa

MAX Sound lisää tehoa

MAX Sound -tekniikka tehostaa bassoa, vahvistaa äänenlaatua kaikilla voimakkuuksilla ja tuottaa vaikuttavan kuunteluelämyksen yhdellä painikkeen painalluksella. Sen laadukkaat piirit kalibroivat äänen ja äänenvoimakkuuden asetuksia ja antavat näin särötöntä lisätehoa bassotoistoon ja äänenvoimakkuuteen. Äänispektri ja äänenvoimakkuus vahvistuvat huomattavasti, jolloin musiikin kuuntelu on entistä miellyttävämpää.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

27

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

2

25/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Every product on this is just amazing

This product is brilliant if I put the volume on 21 percent the neighbours bang on the wall

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System

25/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Omg it's Brilliant & Mint

Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System

25/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Omg it's Brilliant & Mint

Love the Philips machine it's Amazing I love it got it at a barging price worth the money now i want to add on an extra part to it to make it Louder and cooler for the Party's you want at Christmas i would highly Recommend if you like having having party's having mates round or just being your own dj my kids thinks its wicked :D SO THUMBS UP

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: FWP3200D Mini Hi-Fi System

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  1. Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä se voi vaurioittaa kuuloa.