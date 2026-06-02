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  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa

Hybridisilitysrauta ja -höyrystinOneTurn

GC215/20

4.5
| (2) Arviot
Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa
Philips OneTurn -hybridisilitysrauta/höyrystin tarjoaa tehokkaan ja tarkan suorituskyvyn äärimmäisellä mukavuudella - ei lautaa, ei odotusta, ei vuotoja*. Nauti raikkaista, silitysraudan kaltaisista tuloksista kaksi kertaa nopeammin yhdellä tyylikkäällä ja helppokäyttöisellä ratkaisulla.**
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Innovatiivinen teknologia: sileät tulokset, 2x nopeammin**

Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa

  • Äärimmäinen mukavuus: Ei asennusta, ei vaivaa

  • Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman kömpelyyttä

  • Yksi kääntö, 2 toimintoa, rajaton vapaus

  • Kääntyvä pää tarkkuuteen tai nopeuteen - kankaasi, valintasi

  • Kompakti, tyylikäs muotoilu: sopii kauniisti mihin tahansa kotiin

Käyttövalmis sekunneissa: ei lautaa, ei odottelua, ei sotkua.

Käyttövalmis sekunneissa: ei lautaa, ei odottelua, ei sotkua.

Kompakti Philips OneTurn tekee vaatteiden hoidosta vaivatonta – se on tarpeeksi tehokas kokonaisiin silityksiin, mutta valmis sekunneissa viime hetken viimeistelyyn. Ei valmisteluja, ei odottelua – vain raikkaita, rypyttömiä tuloksia aina tarvittaessa. Pehmeän silitysalustan ansiosta OneTurn muuttaa minkä tahansa pinnan silityspaikaksi, joten saat jäsenneltyjä tuloksia ilman perinteisen laudan vaivaa – sinun tilasi, sinun sääntösi.

Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman suurta kokoa

Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman suurta kokoa

Koe täysi silitysvoima ilman perinteisen silitysraudan kokoa. Innovatiivinen teknologiamme tuottaa tehokkaan, tasaisen höyryn ilman vuotoja* taaten rautamaisen siistin tuloksen kaikille kankaille – herkistä silkeistä jäykkiin puuvillakankaisiin.

Silitysraudasta höyrystimeksi yhdellä käännöllä

Silitysraudasta höyrystimeksi yhdellä käännöllä

Tarkka silitys ja hellävarainen höyrytys yhdessä kevyessä laitteessa. Vaihda saumattomasti vaakasuoran silittämisen ja pystysuoran höyryttämisen välillä yhdellä käännöksellä. Tasainen höyryntuotto (45 g/min) missä tahansa kulmassa takaa virheettömät tulokset.

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Arviot

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4.5

5:stä

2

Arviot

3
2
1

02/06/2026

Deutschland

Deutschland

Ab jetzt macht Bügeln Spaß

Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.

Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

30/06/2026

Deutschland

Deutschland

Top

Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.

Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

Arvioitu tuote: 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Tavalliseen kotitalouskäyttöön. Säännöllinen huolto on välttämätöntä optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Säännöllinen huuhtelu on tarpeen

  2. Verrattuna Philipsin silitysrautoihin, joiden keskimääräinen paino on 2 kg ja lämpenemisaika noin 2 minuuttia

  3. Huuhtelutoimintoa suositellaan käytettäväksi kuukauden välein hyvän höyrytehon ylläpitämiseksi. Jos asut kovan veden alueella, käytä toimintoa useammin

  4. Perustuu höyrytehoon verrattuna Philipsin silitysrautoihin (PC Powerlife) oletustilassa

  5. 1800 W 240 V:lla