Silitysraudan kaltaiset tulokset ilman vaivaa

Philips OneTurn -hybridisilitysrauta/höyrystin tarjoaa tehokkaan ja tarkan suorituskyvyn äärimmäisellä mukavuudella - ei lautaa, ei odotusta, ei vuotoja*. Nauti raikkaista, silitysraudan kaltaisista tuloksista kaksi kertaa nopeammin yhdellä tyylikkäällä ja helppokäyttöisellä ratkaisulla.**