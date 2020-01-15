2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HC3410/85
HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
HAIRCLIPPER Series 3000 on suunniteltu kestäväksi ja tehokkaaksi. Innovatiivinen teräyksikkö ja säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerta toisensa jälkeen. Mukana toimitetaan hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri.
Terät ruostumatonta terästä
13 pituusasetusta
Johdolliseen käyttöön
Sisältää nenäkarvatrimmerin
Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu kaikenlaisten hiusten ja partojen leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsäleikkö on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään
Valitse ja lukitse haluttu pituus säädettävällä ohjauskammalla. Kammassa on 12 pituusasetusta 1–23 mm tarkalleen 2 mm:n välein. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.
3.6
5:stä
31
Arviot
Pacco 33
15/01/2020
Deutschland
sehr zufrieden
Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert
Edut
mit Phillips bin ich aufgewachsen....
Haitat
keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Käyttöpäivä 2018-01-15
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Käyttöpäivä 2018-01-15
Rob13250
06/09/2018
Nederland
een prettige tondeuse
voldoet aan alle eisen, werkt foutloos en voelt prettig aan
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Gany62
03/07/2018
Nederland
Werkt uitstekend
Trimt razendsnel en zonder problemen. De instelbare 'kam' voor de lengte werkt zeer nauwkeurig. Het apparaat is bovendien zeer makkelijk schoon te maken.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen
5 vuoden maailmanlaajuinen takuu (koskee vain HC3410-mallia)