HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

HAIRCLIPPER Series 3000 on suunniteltu kestäväksi ja tehokkaaksi. Innovatiivinen teräyksikkö ja säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerta toisensa jälkeen. Mukana toimitetaan hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri.