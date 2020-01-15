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Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 3000Kotiparturi

HC3410/85

3.6

| (31) Arviot

HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

HAIRCLIPPER Series 3000 on suunniteltu kestäväksi ja tehokkaaksi. Innovatiivinen teräyksikkö ja säädettävä ohjauskampa takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerta toisensa jälkeen. Mukana toimitetaan hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Mukana hellävarainen nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri

HAIRCLIPPER Series 3000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

  • Terät ruostumatonta terästä

  • 13 pituusasetusta

  • Johdolliseen käyttöön

  • Sisältää nenäkarvatrimmerin

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu kaikenlaisten hiusten ja partojen leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsäleikkö on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään

13 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

13 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

Valitse ja lukitse haluttu pituus säädettävällä ohjauskammalla. Kammassa on 12 pituusasetusta 1–23 mm tarkalleen 2 mm:n välein. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.6

5:stä

31

Arviot

15/01/2020

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert

Edut

mit Phillips bin ich aufgewachsen....

Haitat

keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Käyttöpäivä 2018-01-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Käyttöpäivä 2018-01-15

06/09/2018

Nederland

Nederland

een prettige tondeuse

voldoet aan alle eisen, werkt foutloos en voelt prettig aan

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

03/07/2018

Nederland

Nederland

Werkt uitstekend

Trimt razendsnel en zonder problemen. De instelbare 'kam' voor de lengte werkt zeer nauwkeurig. Het apparaat is bovendien zeer makkelijk schoon te maken.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen

  2. 5 vuoden maailmanlaajuinen takuu (koskee vain HC3410-mallia)