Tasainen ja helppo trimmaus kotona

Nauti sujuvasta hiustenleikkuusta. Trim-and-Flow-kampa pitää hiukset liikkeessä, mikä estää tukkeutumisen, jotta kotiparturi liikkuu vaivatta. Hallinta pysyy vakaana, ja pystyt toteuttamaan haluamasi tyylin ilman keskeytyksiä.