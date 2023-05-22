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  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti
  • Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti

Uusi

Hair ClipperSeries 3000

HC3723/15

4.1

| (490) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta

Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti

Leikkaa omat tai läheistesi hiukset tasaisesti ja tarkasti Philips Hair Clipper 3000 -kotiparturilla, jossa on itseteroittuvat terät. Koe tehokkuus käyttäessäsi johtoa.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Helppokäyttöinen, leikkaa hiukset tarkasti

Trimmaa luotettavasti ja tehokkaasti

  • Itseteroittuvat terät

  • 9 pituusasetusta

  • Trim-and-Flow

  • Johdolliseen käyttöön

Mukauta ilmettäsi 9 säädettävällä pituudella

Mukauta ilmettäsi 9 säädettävällä pituudella

Tässä kotiparturissa on 9 pituusasetusta 3 mm:n tarkkuudella, joten voit leikata hiukset tarkasti. Säädettävällä kammalla voit trimmata 3–24 mm:n välillä, ja irrottamalla kamman saat siistin 0,5 mm:n tuloksen. Luotettava, suoraviivainen trimmaus.

Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

41 mm:n itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään. Ne leikkaavat hiukset aina yhtenäisesti ja tasaisesti.

Tasainen ja helppo trimmaus kotona

Tasainen ja helppo trimmaus kotona

Nauti sujuvasta hiustenleikkuusta. Trim-and-Flow-kampa pitää hiukset liikkeessä, mikä estää tukkeutumisen, jotta kotiparturi liikkuu vaivatta. Hallinta pysyy vakaana, ja pystyt toteuttamaan haluamasi tyylin ilman keskeytyksiä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

490

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

22/05/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Fantastinen, tekee minkä lupaa eli tukka pois!

Tämä on muuttanut elämäni ja nyt vasta tunnen olevani kokonainen

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3505/15 Kotiparturi

Date of Use 2022-04-22

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3505/15 Kotiparturi

Date of Use 2022-04-22

23/11/2021

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Nyt leikkaa!

Sopii mainiosti meikäläisen lyhyelle tukalle. Kerrankin ohjaus kampa, joka ei tukkeudu ja terä leikkaa kuin unelma. Pitkä toiminta-aika riittää useampaan ajeluun. Suurehko koko pieni miinus.

Edut

Tehokas

Haitat

Koko

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3530/15 Kotiparturi

Date of Use 2020-10-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3530/15 Kotiparturi

Date of Use 2020-10-23

30/09/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Edut

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Haitat

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta.