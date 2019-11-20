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  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
  • HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 5000Kotiparturi

HC5440/80

3.8
| (98) Arviot
HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*
HairClipper Series 5000 on tehty kestämään ja toimimaan. Innovatiivinen teräyksikkö, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät sekä hiuksille ja parralle suunnitellut säädettävät ohjauskammat takaavat nopean ja tarkan leikkaustuloksen kerrasta toiseen.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

leikkaa DualCut-tekniikan ansiosta nopeammin ja terävämmin

HairClipper Series 5000 – leikkaa kaksi kertaa nopeammin*

  • Terät ruostumatonta terästä

  • 24 pituusasetusta

  • 75 min käyttöaikaa 8 tunnin latauksella

  • Säädettävä ohjauskampa ja kotelo

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Huippuluokan terät vähentävät kitkaa

Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu kaikenlaisten hiusten ja partojen leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsäleikkö on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä.

Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään

Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään

24 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

24 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta, 0,5–23 mm

Valitse ja lukitse haluttu pituus zoomausrengasta kääntämällä. Kammassa on 23 pituusasetusta, 1–23 mm. Pituuksien väli on tarkalleen 1 mm. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

98

Arviot

20/11/2019

Suomi

Suomi

Hyvä peruskone

Mielestäni tässä koneessa hinta/laatusuhde on todella hyvä. On riittävän tehokas ja todella helppokäyttöinen. 5 vuoden kokonaistakuu on mukava bonus.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi

30/06/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hintalaadun huippu...

Leikkaa erittäin hyvin, akku kestää ja pituuden säätö on tarkka, mikä myös pysyy säädetyssä pituudessa, eikä lipsahtele ajon aikana. Lisäksi laite oli niin halpa, että yksi ajokerta maksoi sen takaisin. Tykkään ja suosittelen varauksetta.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi

13/04/2016

Suomi

Suomi

Mieletön vempain!

Helppokäyttöinen ja ergonominen laite hiusten, parran ja viixien tasaiseen leikkaamiseen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen