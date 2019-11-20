Leikkaa erittäin hyvin, akku kestää ja pituuden säätö on tarkka, mikä myös pysyy säädetyssä pituudessa, eikä lipsahtele ajon aikana. Lisäksi laite oli niin halpa, että yksi ajokerta maksoi sen takaisin. Tykkään ja suosittelen varauksetta.