2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
HC5440/80
Terät ruostumatonta terästä
24 pituusasetusta
75 min käyttöaikaa 8 tunnin latauksella
Säädettävä ohjauskampa ja kotelo
Edistynyt DualCut-tekniikka soveltuu kaikenlaisten hiusten ja partojen leikkaamiseen. Huipputerävä teräyksikkö ja aiempaa vähäisempi kitkan määrä takaavat kaksi kertaa nopeamman leikkauksen kuin tavalliset Philips-kotiparturit. Teräsäleikkö on valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Itseteroittuvat ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät pysyvät terävinä pitkään
Valitse ja lukitse haluttu pituus zoomausrengasta kääntämällä. Kammassa on 23 pituusasetusta, 1–23 mm. Pituuksien väli on tarkalleen 1 mm. Voit käyttää tuotetta myös ilman kampaa 0,5 mm:n leikkuuseen.
3.8
5:stä
98
Arviot
HerraNro47
20/11/2019
Suomi
Hyvä peruskone
Mielestäni tässä koneessa hinta/laatusuhde on todella hyvä. On riittävän tehokas ja todella helppokäyttöinen. 5 vuoden kokonaistakuu on mukava bonus.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi
Äijä73
30/06/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hintalaadun huippu...
Leikkaa erittäin hyvin, akku kestää ja pituuden säätö on tarkka, mikä myös pysyy säädetyssä pituudessa, eikä lipsahtele ajon aikana. Lisäksi laite oli niin halpa, että yksi ajokerta maksoi sen takaisin. Tykkään ja suosittelen varauksetta.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi
Pras
13/04/2016
Suomi
Mieletön vempain!
Helppokäyttöinen ja ergonominen laite hiusten, parran ja viixien tasaiseen leikkaamiseen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5440/80 Kotiparturi
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
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