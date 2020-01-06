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  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu
  • Nopea tasainen hiustenleikkuu

Hairclipper series 5000Pestävä kotiparturi

HC5612/15

4.6
| (1313) Arviot | 95% suosittelee tätä tuotetta
Nopea tasainen hiustenleikkuu
Saat tasaisen leikkuutuloksen DualCut- ja Trim-n-Flow Pro -tekniikan ansiosta. Uusi ohjauskampa estää kaiken pituisten hiusten takertumisen kampaan, joten voit viimeistellä tyylisi yhdellä kertaa.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Leikatut hiukset soljuvat pois, 2x nopeampi* hiustenleikkuu

Nopea tasainen hiustenleikkuu

  • Trim-n-Flow PRO -tekniikka

  • 28 pituusasetusta (0,5–28 mm)

  • 8 h latauksella 75 min käyttöaikaa

  • Täysin pestävä

Leikatut hiukset soljuvat pois, 2x nopeampi* hiustenleikkuu

Leikatut hiukset soljuvat pois, 2x nopeampi* hiustenleikkuu

Innovatiivinen ohjauskampa on muotoiltu siten, että leikatut hiukset putoavat terästä käytön aikana, joten pitkätkään hiukset eivät takerru ohjauskampaan. Näin hiustenleikkuu onnistuu keskeytyksettä.

Paras tarkkuus kaksoisterillä

Paras tarkkuus kaksoisterillä

Philips Hairclipper 5000 -mallin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.

Säädettävät pituusasetukset

Säädettävät pituusasetukset

Leikkaa hiukset täsmälleen haluamaasi pituuteen 2 säädettävällä ohjauskammalla, joiden leikkauspituus on 3–28 mm:n välillä 1 mm:n tarkkuudella tai 2 mm:n sänkikammalla. Jos irrotat kamman, leikkauspituus on 0,5 mm.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.6

5:stä

1313

Arviot

95%

suosittelee tätä tuotetta

06/01/2020

Suomi

Suomi

Ensivaikutelma

Hyvä ensivaikutelma . Ostettu tänään ja heti käytössä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pestävä kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pestävä kotiparturi

24/12/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bra, med enkel justering!

Otroligt smidig maskin med enkla justeringar på klipplängd.

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare

25/07/2025

Sverige

Sverige

Great Product

Works and Feels perfect.! Been using WAHL for a while but this is definitely an upgrade.

Edut

Light weight. Accurate cut

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen

  2. Puhdistus pelkällä vedellä