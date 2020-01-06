2 vuoden takuu
Trim-n-Flow PRO -tekniikka
28 pituusasetusta (0,5–28 mm)
8 h latauksella 75 min käyttöaikaa
Täysin pestävä
Innovatiivinen ohjauskampa on muotoiltu siten, että leikatut hiukset putoavat terästä käytön aikana, joten pitkätkään hiukset eivät takerru ohjauskampaan. Näin hiustenleikkuu onnistuu keskeytyksettä.
Philips Hairclipper 5000 -mallin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.
Leikkaa hiukset täsmälleen haluamaasi pituuteen 2 säädettävällä ohjauskammalla, joiden leikkauspituus on 3–28 mm:n välillä 1 mm:n tarkkuudella tai 2 mm:n sänkikammalla. Jos irrotat kamman, leikkauspituus on 0,5 mm.
4.6
5:stä
1313
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
Topi25
06/01/2020
Suomi
Ensivaikutelma
Hyvä ensivaikutelma . Ostettu tänään ja heti käytössä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pestävä kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pestävä kotiparturi
Mr. Hino
24/12/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra, med enkel justering!
Otroligt smidig maskin med enkla justeringar på klipplängd.
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Kuks
25/07/2025
Sverige
Great Product
Works and Feels perfect.! Been using WAHL for a while but this is definitely an upgrade.
Edut
Light weight. Accurate cut
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen
Puhdistus pelkällä vedellä