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Kotiparturit
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Hairclipper series 5000 Pestävä kotiparturi
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HC5630/13
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UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Hairclipper series 5000& 7000Kova kotelo
Hairclipper 5000/7000Kampa 9 mm
Hairclipper series 5000& 7000Terä
Hair Clipper 5000/7000Ohjauskampa 2 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Säädettävä ohjauskampa 3–15 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Säädettävä ohjauskampa 16–28 mm
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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