2 vuoden takuu
Trim-n-Flow PRO -tekniikka
28 pituusasetusta (0,5–28 mm)
90 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella
Täysin pestävä
Innovatiivinen ohjauskampa on muotoiltu siten, että leikatut hiukset putoavat terästä käytön aikana, joten pitkätkään hiukset eivät takerru ohjauskampaan. Näin hiustenleikkuu onnistuu keskeytyksettä.
Philips Hairclipper 5000 -mallin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.
Leikkaa hiukset täsmälleen haluamaasi pituuteen 2 säädettävällä ohjauskammalla, joiden leikkauspituus on 3–28 mm:n välillä 1 mm:n tarkkuudella tai 2 mm:n sänkikammalla. Jos irrotat kamman, leikkauspituus on 0,5 mm.
4.6
5:stä
1313
Arviot
95%
suosittelee tätä tuotetta
Topi25
06/01/2020
Suomi
Ensivaikutelma
Hyvä ensivaikutelma . Ostettu tänään ja heti käytössä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pestävä kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 5000 HC5612/15 Pestävä kotiparturi
Mr. Hino
24/12/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Bra, med enkel justering!
Otroligt smidig maskin med enkla justeringar på klipplängd.
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Kuks
25/07/2025
Sverige
Great Product
Works and Feels perfect.! Been using WAHL for a while but this is definitely an upgrade.
Edut
Light weight. Accurate cut
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tvättbar hårklippare
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen
Puhdistus pelkällä vedellä