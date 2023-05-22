Monipuolinen koko perheen hiusten trimmaukseen

Leikkaa omat tai läheistesi hiukset tarkasti Philips Hair Clipper 5000 -kotiparturilla. Terävänä pysyvät terät takaavat sileän, tasaisen tuloksen, ja suuri teho ilman johtoa takaa mukavan, varman trimmauksen.