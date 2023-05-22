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Uusi
Monipuolinen koko perheen hiusten trimmaukseen
Leikkaa omat tai läheistesi hiukset tarkasti Philips Hair Clipper 5000 -kotiparturilla. Terävänä pysyvät terät takaavat sileän, tasaisen tuloksen, ja suuri teho ilman johtoa takaa mukavan, varman trimmauksen.
Itseteroittuvat teräksiset terät
10 pituusasetusta
PowerAdapt-tunnistin
Trim-and-Flow
Tässä kotiparturissa on 10 pituusasetusta 3 mm:n tarkkuudella, joten voit leikata hiukset tarkasti. Säädettävällä kammalla voit trimmata 3–24 mm:n välillä, ja irrottamalla kamman saat siistin 0,5 mm:n tuloksen. Luotettava, suoraviivainen trimmaus.
41 mm:n itseteroittuvat terät pysyvät terävinä pitkään. Ne leikkaavat hiukset aina yhtenäisesti ja tasaisesti.
Nauti sujuvasta hiustenleikkuusta. Trim-and-Flow-kampa pitää hiukset liikkeessä, mikä estää tukkeutumisen, jotta kotiparturi liikkuu vaivatta. Hallinta pysyy vakaana, ja pystyt toteuttamaan haluamasi tyylin ilman keskeytyksiä.
4.1
5:stä
490
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Raapii nahkaakin
22/05/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Fantastinen, tekee minkä lupaa eli tukka pois!
Tämä on muuttanut elämäni ja nyt vasta tunnen olevani kokonainen
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3505/15 Kotiparturi
Date of Use 2022-04-22
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3505/15 Kotiparturi
Date of Use 2022-04-22
Heikki59
23/11/2021
Suomi
Vahvistettu ostaja
Nyt leikkaa!
Sopii mainiosti meikäläisen lyhyelle tukalle. Kerrankin ohjaus kampa, joka ei tukkeudu ja terä leikkaa kuin unelma. Pitkä toiminta-aika riittää useampaan ajeluun. Suurehko koko pieni miinus.
Edut
Tehokas
Haitat
Koko
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3530/15 Kotiparturi
Date of Use 2020-10-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3530/15 Kotiparturi
Date of Use 2020-10-23
Fysikfarbrorn
30/09/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Produkten har låg vikt och är lätt att hantera
Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.
Edut
Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.
Haitat
Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2022-08-30
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2022-08-30
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta.