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  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
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  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
  • Tarkkuutta yhdellä napsautuksella

Tuotanto lopetettu

Hairclipper series 7000Kotiparturi

HC7460/15

4.2
| (233) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
Tarkkuutta yhdellä napsautuksella
HAIRCLIPPER 7000 on ainoa kotiparturi, jolla saat aina juuri sellaisen hiustyylin kuin haluat – vain yhdellä napsautuksella. Luotettavassa kotiparturissa on moottoroidut ohjauskammat ja tarkasti leikkaava teräyksikkö.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

ja moottoroidut ohjauskammat

Tarkkuutta yhdellä napsautuksella

  • Terät ruostumatonta terästä

  • 60 pituusasetusta

  • 1 h latauksella 120 min käyttöaikaa

Ohjauspainikkeet

Ohjauspainikkeet

Loogisen käyttöliittymän ansiosta pituuden tarkka valinta on helppoa. Painikkeilla voit valita ja lukita pituusasetuksen yli 60 vaihtoehdon joukosta. Voit selata asetuksia nopeasti tai määrittää pituuden tarkasti 0,2 mm:n välein.

60 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta: 0,5–42 mm

60 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta: 0,5–42 mm

Valitse ja lukitse haluttu pituus ohjauspainikkeilla. Valittavana on yli 60 pituusasetusta. Kamman avulla voit trimmata tarkasti valitsemalla pituusasetukseksi 1–7 mm (0,2 mm:n välein) tai 7–42 mm (1 mm:n välein). Voit myös trimmata ilman kampaa 0,5 mm:n pituusasetuksella.

Säädettävillä kammoilla saat parhaan tuloksen

Säädettävillä kammoilla saat parhaan tuloksen

Kotiparturissa on 3 säädettävää kampaa: 1–7 mm, 7–24 mm ja 24–42 mm. Kiinnitä haluamasi kampa ja valitse yli 60 pituusasetuksesta. Valitse pituusasetukseksi 1–7 mm (0,2 mm:n välein) tai 7–42 mm (1 mm:n välein). Voit myös trimmata ilman kampaa 0,5 mm:n pituusasetuksella.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

233

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

23/09/2020

Suomi

Suomi

Erittäin laadukas tuote

Todella hyvä ensikokemus, konetunnistaa terän automaattisesti sekä leikkauspituuden säätö on todella helppoa. Lukitsee pituuden paikalleen kun koneen laittaa käyntiin eli ”oho hups”-tilannetta ei tule vahingossa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi

06/03/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Woow

Todellakin tehokas kuin ammattilainen ajaisi tukan. Ehkä olisi pitänyt panostaa käsi kahvalle alueen kumimaiseen suunnitteluun ettei liukuu kädessä tai silikoninen kuminen pitävä alue jotta laite ei liukuisi kuivissa käsissä nythän siinä se kädenpidikkeen alue on tuma mutta muovimainen. Siinä olisi tehty laadukkaampa jälkeä. Laite on niin tehokas ja nopea käytössä ettäyllätyin itsekin aikaa kului vähemän kun olin ajatelut sekä hiljanen käyntiääni ja mukavuus sitä käyttää. Mutta johtokin olisi aavistuksen ollut pidempi kuin aikasemmissa 2011 vuonna samanlaisissa malleissa. Miksei ehkä kolme neljä eri pirteä värivaihtoehtoa saatailla jos halua värin jonkun tietyn mukaan miksei. Suosittelen päivittäiseen käyttää ja asteikko on kätevä pitää vaan tietää se mitta ettei ajaa siiliksi yhdestä kohtaa. Huomattavasti lyhyemmän ajaa kuin aikasemmat kotiparturit eli tässä on todella hyviä mittaasteikkoja saatavilla jokaiselle. AAA+++

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi

26/10/2016

Suomi

Suomi

Tuotetta on helppo käyttää ja jälki on siistiä.

Olin yllättynyt laiteen helppo käyttöisyydestä. Kätevä käteen. Leikkausjälki on siistiä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen