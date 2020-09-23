Todellakin tehokas kuin ammattilainen ajaisi tukan. Ehkä olisi pitänyt panostaa käsi kahvalle alueen kumimaiseen suunnitteluun ettei liukuu kädessä tai silikoninen kuminen pitävä alue jotta laite ei liukuisi kuivissa käsissä nythän siinä se kädenpidikkeen alue on tuma mutta muovimainen. Siinä olisi tehty laadukkaampa jälkeä. Laite on niin tehokas ja nopea käytössä ettäyllätyin itsekin aikaa kului vähemän kun olin ajatelut sekä hiljanen käyntiääni ja mukavuus sitä käyttää. Mutta johtokin olisi aavistuksen ollut pidempi kuin aikasemmissa 2011 vuonna samanlaisissa malleissa. Miksei ehkä kolme neljä eri pirteä värivaihtoehtoa saatailla jos halua värin jonkun tietyn mukaan miksei. Suosittelen päivittäiseen käyttää ja asteikko on kätevä pitää vaan tietää se mitta ettei ajaa siiliksi yhdestä kohtaa. Huomattavasti lyhyemmän ajaa kuin aikasemmat kotiparturit eli tässä on todella hyviä mittaasteikkoja saatavilla jokaiselle. AAA+++