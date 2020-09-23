2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Terät ruostumatonta terästä
60 pituusasetusta
1 h latauksella 120 min käyttöaikaa
Loogisen käyttöliittymän ansiosta pituuden tarkka valinta on helppoa. Painikkeilla voit valita ja lukita pituusasetuksen yli 60 vaihtoehdon joukosta. Voit selata asetuksia nopeasti tai määrittää pituuden tarkasti 0,2 mm:n välein.
Valitse ja lukitse haluttu pituus ohjauspainikkeilla. Valittavana on yli 60 pituusasetusta. Kamman avulla voit trimmata tarkasti valitsemalla pituusasetukseksi 1–7 mm (0,2 mm:n välein) tai 7–42 mm (1 mm:n välein). Voit myös trimmata ilman kampaa 0,5 mm:n pituusasetuksella.
Kotiparturissa on 3 säädettävää kampaa: 1–7 mm, 7–24 mm ja 24–42 mm. Kiinnitä haluamasi kampa ja valitse yli 60 pituusasetuksesta. Valitse pituusasetukseksi 1–7 mm (0,2 mm:n välein) tai 7–42 mm (1 mm:n välein). Voit myös trimmata ilman kampaa 0,5 mm:n pituusasetuksella.
4.2
5:stä
233
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Monster75
23/09/2020
Suomi
Erittäin laadukas tuote
Todella hyvä ensikokemus, konetunnistaa terän automaattisesti sekä leikkauspituuden säätö on todella helppoa. Lukitsee pituuden paikalleen kun koneen laittaa käyntiin eli ”oho hups”-tilannetta ei tule vahingossa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi
Dandre
06/03/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Woow
Todellakin tehokas kuin ammattilainen ajaisi tukan. Ehkä olisi pitänyt panostaa käsi kahvalle alueen kumimaiseen suunnitteluun ettei liukuu kädessä tai silikoninen kuminen pitävä alue jotta laite ei liukuisi kuivissa käsissä nythän siinä se kädenpidikkeen alue on tuma mutta muovimainen. Siinä olisi tehty laadukkaampa jälkeä. Laite on niin tehokas ja nopea käytössä ettäyllätyin itsekin aikaa kului vähemän kun olin ajatelut sekä hiljanen käyntiääni ja mukavuus sitä käyttää. Mutta johtokin olisi aavistuksen ollut pidempi kuin aikasemmissa 2011 vuonna samanlaisissa malleissa. Miksei ehkä kolme neljä eri pirteä värivaihtoehtoa saatailla jos halua värin jonkun tietyn mukaan miksei. Suosittelen päivittäiseen käyttää ja asteikko on kätevä pitää vaan tietää se mitta ettei ajaa siiliksi yhdestä kohtaa. Huomattavasti lyhyemmän ajaa kuin aikasemmat kotiparturit eli tässä on todella hyviä mittaasteikkoja saatavilla jokaiselle. AAA+++
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi
Sepe
26/10/2016
Suomi
Tuotetta on helppo käyttää ja jälki on siistiä.
Olin yllättynyt laiteen helppo käyttöisyydestä. Kätevä käteen. Leikkausjälki on siistiä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 7000 HC7460/15 Kotiparturi
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen