2 vuoden takuu
Uusi
Tarkka ja monipuolinen muotoilu
Koe monipuolinen, tarkka hiustenleikkuu 28 pituusasetuksella ja itseteroittuvilla terillä, jotka pysyvät terävänä käyttökerrasta toiseen. Nauti ilmeikkäistä, yhtenäisistä tuloksista kotona.
Itseteroittuvat teräksiset terät
28 pituusasetusta
PowerAdapt-tunnistin
Trim-and-Flow
Luo haluamasi tyyli 28 pituusasetuksella 1 mm:n tarkkuudella. Kolmella säädettävällä kammalla, joiden pituus on 2–28 mm, toteutat kaikenlaiset tyylit, ja irrottamalla kamman saat siistin 0,5 mm:n trimmauksen. Varmaan muotoiluun.
Varmista täydellinen leikkuutulos 41 mm:n itseteroittuvilla teräksisillä terillä, jotka pysyvät tehokkaina pitkään
Nauti sujuvasta hiustenleikkuusta. Trim-and-Flow-kampa pitää hiukset liikkeessä, mikä estää tukkeutumisen, jotta kotiparturi liikkuu vaivatta. Hallinta pysyy vakaana, ja pystyt toteuttamaan haluamasi tyylin ilman keskeytyksiä.
4.1
5:stä
911
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
esal22
02/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Ei enää parturiliikkeeseen
Laitteessa monipuoliset säädöt jolloin amatööriparturikin saa hyvän leikkuutuloksen
Edut
säästyy parturimaksut
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2024-06-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2024-06-02
Sam 22
19/04/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Pidin tuotteen ominaisuuksista ja sen käytön tulok
Pidin laitteesta sen helppokäyttöisyydestä ja hyvistä tuloksista, suosittelin sitä kaikille ystävilleni
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2023-03-19
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2023-03-19
Karo 18
27/03/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tekee hyvän leikkuu jäljen
Helppo käyttää ei tarvi voitelua,pysyy terävänä pitkään ,akku kestää useita leikkuu kertoja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2023-02-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2023-02-27
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta