2 vuoden takuu
Itseteroittuvat metalliterät
60 pituusasetusta
1 h latauksella 120 min käyttöaikaa
Loogisen käyttöliittymän ansiosta pituuden tarkka valinta on helppoa. Painikkeilla voit valita ja lukita pituusasetuksen yli 60 vaihtoehdon joukosta. Voit selata asetuksia nopeasti tai määrittää pituuden tarkasti 0,2 mm:n välein.
Valitse ja lukitse haluttu pituus ohjauspainikkeilla. Valittavana on yli 60 pituusasetusta. Kamman avulla voit trimmata tarkasti valitsemalla pituusasetukseksi 1–7 mm (0,2 mm:n välein) tai 7–42 mm (1 mm:n välein). Voit myös trimmata ilman kampaa 0,5 mm:n pituusasetuksella.
Kotiparturissa on 3 säädettävää kampaa: 1–7 mm, 7–24 mm ja 24–42 mm. Kiinnitä haluamasi kampa ja valitse yli 60 pituusasetuksesta. Valitse pituusasetukseksi 1–7 mm (0,2 mm:n välein) tai 7–42 mm (1 mm:n välein). Voit myös trimmata ilman kampaa 0,5 mm:n pituusasetuksella.
4.1
5:stä
908
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
esal22
02/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Ei enää parturiliikkeeseen
Laitteessa monipuoliset säädöt jolloin amatööriparturikin saa hyvän leikkuutuloksen
Edut
säästyy parturimaksut
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Sam 22
19/04/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Pidin tuotteen ominaisuuksista ja sen käytön tulok
Pidin laitteesta sen helppokäyttöisyydestä ja hyvistä tuloksista, suosittelin sitä kaikille ystävilleni
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Karo 18
27/03/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tekee hyvän leikkuu jäljen
Helppo käyttää ei tarvi voitelua,pysyy terävänä pitkään ,akku kestää useita leikkuu kertoja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen