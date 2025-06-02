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  • Philipsin paras
  • Philipsin paras
  • Philipsin paras
  • Philipsin paras
  • Philipsin paras
  • Philipsin paras

Hairclipper series 9000Kotiparturi

HC9420/15

4.1
| (908) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta
Philipsin paras
HAIRCLIPPER 9000 on ainoa kotiparturi, jolla saat aina juuri sellaisen hiustyylin kuin haluat – vain yhdellä napsautuksella. Luotettavassa kotiparturissa on moottoroidut ohjauskammat ja tarkasti leikkaava teräyksikkö.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

Huipputehokas, Täydellinen hiustenleikkaus

Philipsin paras

  • Itseteroittuvat metalliterät

  • 60 pituusasetusta

  • 1 h latauksella 120 min käyttöaikaa

Ohjauspainikkeet

Ohjauspainikkeet

Loogisen käyttöliittymän ansiosta pituuden tarkka valinta on helppoa. Painikkeilla voit valita ja lukita pituusasetuksen yli 60 vaihtoehdon joukosta. Voit selata asetuksia nopeasti tai määrittää pituuden tarkasti 0,2 mm:n välein.

60 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta: 0,5–42 mm

60 helposti valittavaa ja lukittavaa pituusasetusta: 0,5–42 mm

Valitse ja lukitse haluttu pituus ohjauspainikkeilla. Valittavana on yli 60 pituusasetusta. Kamman avulla voit trimmata tarkasti valitsemalla pituusasetukseksi 1–7 mm (0,2 mm:n välein) tai 7–42 mm (1 mm:n välein). Voit myös trimmata ilman kampaa 0,5 mm:n pituusasetuksella.

Säädettävillä kammoilla saat parhaan tuloksen

Säädettävillä kammoilla saat parhaan tuloksen

Kotiparturissa on 3 säädettävää kampaa: 1–7 mm, 7–24 mm ja 24–42 mm. Kiinnitä haluamasi kampa ja valitse yli 60 pituusasetuksesta. Valitse pituusasetukseksi 1–7 mm (0,2 mm:n välein) tai 7–42 mm (1 mm:n välein). Voit myös trimmata ilman kampaa 0,5 mm:n pituusasetuksella.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

908

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

02/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Ei enää parturiliikkeeseen

Laitteessa monipuoliset säädöt jolloin amatööriparturikin saa hyvän leikkuutuloksen

Edut

säästyy parturimaksut

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

19/04/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Pidin tuotteen ominaisuuksista ja sen käytön tulok

Pidin laitteesta sen helppokäyttöisyydestä ja hyvistä tuloksista, suosittelin sitä kaikille ystävilleni

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

27/03/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tekee hyvän leikkuu jäljen

Helppo käyttää ei tarvi voitelua,pysyy terävänä pitkään ,akku kestää useita leikkuu kertoja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen