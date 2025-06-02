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Uusi
Muotoile vapaasti
28 pituusasetuksella ja itseteroittuvilla titaaniterillä hiustenleikkuu sujuu tarkasti ja varmasti. Precision-häivytystyökaluilla saat siistit häivytykset, ja Philips-parturipakkauksella varmistat ammattilaistason hallinnan kotona.
Itseteroittuvat titaaniterät
28 pituusasetusta
PowerAdapt-tunnistin
Trim-and-Flow
Luo haluamasi tyyli 28 pituusasetuksella 1 mm:n tarkkuudella. Kolmella säädettävällä kammalla, joiden pituus on 2–28 mm, toteutat kaikenlaiset tyylit, ja irrottamalla kamman saat siistin 0,5 mm:n trimmauksen. Varmaan muotoiluun.
Itseteroittuvat titaaniterät pysyvät terävinä käyttökerrasta toiseen, jotta saat aina yhtenäisen, varman tuloksen. Kotiparturilla saat tasaisen, vaivattoman kampauksen ja varmistat tyylisi tinkimättä.
Neliosainen parturipakkaus sisältää kaiken tarvittavan hiusten leikkaamiseen kotona eli sakset, muotoilukamman, suojaviitan ja hiussolkia.
4.1
5:stä
911
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
esal22
02/06/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Ei enää parturiliikkeeseen
Laitteessa monipuoliset säädöt jolloin amatööriparturikin saa hyvän leikkuutuloksen
Edut
säästyy parturimaksut
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2024-06-02
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2024-06-02
Sam 22
19/04/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Pidin tuotteen ominaisuuksista ja sen käytön tulok
Pidin laitteesta sen helppokäyttöisyydestä ja hyvistä tuloksista, suosittelin sitä kaikille ystävilleni
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2023-03-19
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2023-03-19
Karo 18
27/03/2024
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tekee hyvän leikkuu jäljen
Helppo käyttää ei tarvi voitelua,pysyy terävänä pitkään ,akku kestää useita leikkuu kertoja
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2023-02-27
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi
Date of Use 2023-02-27
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Verrattuna ammattilaiskampaajaan.
Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta.