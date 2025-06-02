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  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
  • Muotoile vapaasti
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Uusi

Hair ClipperSeries 9000

HC9722/15

4.1

| (911) Arviot | 82% suosittelee tätä tuotetta

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28 pituusasetuksella ja itseteroittuvilla titaaniterillä hiustenleikkuu sujuu tarkasti ja varmasti. Precision-häivytystyökaluilla saat siistit häivytykset, ja Philips-parturipakkauksella varmistat ammattilaistason hallinnan kotona.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Tarkka trimmaus, vaivaton häivytys ja sujuva tulos

Muotoile vapaasti

  • Itseteroittuvat titaaniterät

  • 28 pituusasetusta

  • PowerAdapt-tunnistin

  • Trim-and-Flow

Mukauta ilmettäsi 28 säädettävällä pituudella

Mukauta ilmettäsi 28 säädettävällä pituudella

Luo haluamasi tyyli 28 pituusasetuksella 1 mm:n tarkkuudella. Kolmella säädettävällä kammalla, joiden pituus on 2–28 mm, toteutat kaikenlaiset tyylit, ja irrottamalla kamman saat siistin 0,5 mm:n trimmauksen. Varmaan muotoiluun.

Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

Itseteroittuvat titaaniterät pysyvät terävinä käyttökerrasta toiseen, jotta saat aina yhtenäisen, varman tuloksen. Kotiparturilla saat tasaisen, vaivattoman kampauksen ja varmistat tyylisi tinkimättä.

Mukana toimitetuilla 4 perustyökalulla muotoilu hoituu kätevästi

Mukana toimitetuilla 4 perustyökalulla muotoilu hoituu kätevästi

Neliosainen parturipakkaus sisältää kaiken tarvittavan hiusten leikkaamiseen kotona eli sakset, muotoilukamman, suojaviitan ja hiussolkia.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.1

5:stä

911

Arviot

82%

suosittelee tätä tuotetta

02/06/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Ei enää parturiliikkeeseen

Laitteessa monipuoliset säädöt jolloin amatööriparturikin saa hyvän leikkuutuloksen

Edut

säästyy parturimaksut

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Date of Use 2024-06-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Date of Use 2024-06-02

19/04/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Pidin tuotteen ominaisuuksista ja sen käytön tulok

Pidin laitteesta sen helppokäyttöisyydestä ja hyvistä tuloksista, suosittelin sitä kaikille ystävilleni

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Date of Use 2023-03-19

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Date of Use 2023-03-19

27/03/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tekee hyvän leikkuu jäljen

Helppo käyttää ei tarvi voitelua,pysyy terävänä pitkään ,akku kestää useita leikkuu kertoja

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Date of Use 2023-02-27

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Hairclipper series 9000 HC9450/15 Kotiparturi

Date of Use 2023-02-27

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Verrattuna ammattilaiskampaajaan.

  2. Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta.