2 vuoden takuu
Rapeaa paahtoleipää joka päivä
Philips Essentials Collection 1000 -sarjan leivänpaahtimella paahdat mitä tahansa leipää haluamallasi tavalla. Kuuden paahtoasetuksen ansiosta paahdat leivät makusi mukaan kevyen rapeasta kullanruskeaan.
Kestävä, turvallinen ja tehokas
Tyylikäs ja käytännöllinen muotoilu
Tutustu täydelliseen aamiaissarjaan
Tärkeälle aterialle suunniteltu aamiaissarja. Tutustu koko sarjaan, johon kuuluvat vastaava suodatinkahvinkeitin ja vedenkeitin.
Kuudella asetuksella voit paahtaa erilaisia leipiä ilman palamisriskiä. Säätämällä paahtoastetta voit paahtaa leivän juuri kuten haluat.
Kahden leveän aukon ansiosta voit paahtaa monen kokoisia viipaleita leivistä bageleihin.
4.7
5:stä
39
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
fannys56_337
09/01/2025
Sverige
Brödrost med snygg design
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Brödrost med snygg design, perfekt rostat bröd på några minuter. Har rostat både färskt och fryst och blir lika bra med båda. Den känns gedigen och lätt att rengöra.
Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien
Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien
evelinaa10_4112
14/12/2024
Sverige
Bra, snygg och smidig brödrost!
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Fick denna produkt gratis I utbyte mot min ärliga åsikt genom influenster. Brödrosten är snygg och smidig, den tar inte mer plats än den behöver. Brödet blir jämt och bra rostat varje gång, även om man bara rostar en skiva. En riktigt bra brödrost, supernöjd!
Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien
Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien
CarolineM
07/12/2024
Sverige
Perfekt rostat bröd
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Perfekt rostat bröd. Stilren design och en lagom stor brödrost. Vi hade nivå 4 på fryst rostbröd och det blev helt perfekt rostat. Knaprigt. Bra med tömningsluckan under rosten för att få bort alla smulor som finns i brödrosten.
Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien
Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien