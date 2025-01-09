[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Snygga svart i matt färg! Denna brödrosten är super snabb! Med olika tid man kan välja mellan. Knapp med stop. Köpte bröd när jag fick hem denna och omg in love! Tycker absolut att den är värt priset. Lägger till att min som jag haft för länge har gjort sitt så denna kom perfekt! Tack bästa @Philips och @Influenster för dessa fantastiska möjligheter ! 👩‍🍳🍞💖🙏🏽🤩