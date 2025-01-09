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Esssential CollectionLeivänpaahdin 1000 Series

HD2510/90

4.7

| (39) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

Rapeaa paahtoleipää joka päivä

Philips Essentials Collection 1000 -sarjan leivänpaahtimella paahdat mitä tahansa leipää haluamallasi tavalla. Kuuden paahtoasetuksen ansiosta paahdat leivät makusi mukaan kevyen rapeasta kullanruskeaan.

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Paahda makusi mukaan 6 paahtoasetuksen ansiosta

Rapeaa paahtoleipää joka päivä

  • Kestävä, turvallinen ja tehokas

  • Tyylikäs ja käytännöllinen muotoilu

  • Tutustu täydelliseen aamiaissarjaan

Tutustu koko aamiaissarjaan

Tutustu koko aamiaissarjaan

Tärkeälle aterialle suunniteltu aamiaissarja. Tutustu koko sarjaan, johon kuuluvat vastaava suodatinkahvinkeitin ja vedenkeitin.

6 paahtoasteasetuksella saat juuri haluamaasi paahtoleipää

6 paahtoasteasetuksella saat juuri haluamaasi paahtoleipää

Kuudella asetuksella voit paahtaa erilaisia leipiä ilman palamisriskiä. Säätämällä paahtoastetta voit paahtaa leivän juuri kuten haluat.

2 suurta aukkoa eri kokoisille leiville

2 suurta aukkoa eri kokoisille leiville

Kahden leveän aukon ansiosta voit paahtaa monen kokoisia viipaleita leivistä bageleihin.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

39

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

09/01/2025

Sverige

Sverige

Brödrost med snygg design

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Brödrost med snygg design, perfekt rostat bröd på några minuter. Har rostat både färskt och fryst och blir lika bra med båda. Den känns gedigen och lätt att rengöra.

Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien

Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien

14/12/2024

Sverige

Sverige

Bra, snygg och smidig brödrost!

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Fick denna produkt gratis I utbyte mot min ärliga åsikt genom influenster. Brödrosten är snygg och smidig, den tar inte mer plats än den behöver. Brödet blir jämt och bra rostat varje gång, även om man bara rostar en skiva. En riktigt bra brödrost, supernöjd!

Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien

Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien

07/12/2024

Sverige

Sverige

Perfekt rostat bröd

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Perfekt rostat bröd. Stilren design och en lagom stor brödrost. Vi hade nivå 4 på fryst rostbröd och det blev helt perfekt rostat. Knaprigt. Bra med tömningsluckan under rosten för att få bort alla smulor som finns i brödrosten.

Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien

Arvioitu tuote: Essentials Collection HD2510/90 Philips brödrost i 1000-serien

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