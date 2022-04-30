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  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen
  • Entistä herkullisempi aamiainen

Eco Conscious Edition5000 Series -leivänpaahdin

HD2640/10

4.3
| (25) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta

4 Palkinnot

Entistä herkullisempi aamiainen
Juuri sellaista paahtoleipää kuin haluat aamuisin. Tuote on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti 100-prosenttisesti biopohjaisista muoveista², mikä pienentää sen hiilijalanjälkeä 14 prosenttia¹. Ota pieni askel kohti vihreämpää tulevaisuutta.
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Philipsin ympäristöystävällinen leivänpaahdin

Entistä herkullisempi aamiainen

  • 100-prosenttisesti biopohjaista muovia²

  • 8 paahtoasetusta

  • 2 paahtoaukkoa, pienikokoinen

  • Silkinvalkoinen mattapinta

Saat tarkalleen haluamasi paahtotuloksen joka aamu

Saat tarkalleen haluamasi paahtotuloksen joka aamu

Pienikokoinen leivänpaahdin, jossa 2 paahtoaukkoa ja 830 W:n teho, paahtaa leipäsi juuri oikeanlaiseksi joka aamu.

Kestävä muotoilu vihreämpää tulevaisuutta varten

Kestävän kehityksen mukaisessa rakenteessa on käytetty 100-prosenttisesti biopohjaisia muoveja², minkä ansiosta on saavutettu 14 prosenttia pienempi hiilijalanjälki¹. Mullistavalla materiaalilla on suuri merkitys keittiössä, ja samalla se tukee positiivisia ympäristövaikutuksia.

Integroitu lämmitysteline sämpylöiden ja pasteijoiden lämmittämiseen

Integroitu lämmitysteline sämpylöiden ja pasteijoiden lämmittämiseen

Integroidun lämmitystelineen ansiosta voit lämmittää pasteijat ja sämpylät erikseen.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

25

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

3

30/04/2022

Portugal

Portugal

Torradeira inovadora

A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.

Edut

Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico

Haitat

Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

28/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente! Do mais moderno e funcional que existe

Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.

Edut

Excelentes resultados e eficazes.

Haitat

Não vejo desvantagens

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

25/04/2022

Portugal

Portugal

O produto é incrivel!

Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.

Edut

Rápida preparação, várias velocidades.

Haitat

Nada a apontar!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. ¹Laskelma perustuu saman laitteen tuotantoon biomuovista verrattuna 100-prosenttisesti uuteen muoviin (tai polypropeeniin)

  2. ²Runko on valmistettu 100-prosenttisesta PP-muovista sertifioiduista biopohjaisista lähteistä massatasapainoperiaatteella (BioPP on 94 % muovin kokonaismäärästä).