2 vuoden takuu
100-prosenttisesti biopohjaista muovia²
8 paahtoasetusta
2 paahtoaukkoa, pienikokoinen
Silkinvalkoinen mattapinta
Pienikokoinen leivänpaahdin, jossa 2 paahtoaukkoa ja 830 W:n teho, paahtaa leipäsi juuri oikeanlaiseksi joka aamu.
Kestävän kehityksen mukaisessa rakenteessa on käytetty 100-prosenttisesti biopohjaisia muoveja², minkä ansiosta on saavutettu 14 prosenttia pienempi hiilijalanjälki¹. Mullistavalla materiaalilla on suuri merkitys keittiössä, ja samalla se tukee positiivisia ympäristövaikutuksia.
Integroidun lämmitystelineen ansiosta voit lämmittää pasteijat ja sämpylät erikseen.
Palkinnot
4.3
5:stä
25
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
marial.m
30/04/2022
Portugal
Osa myynninedistämistä
Torradeira inovadora
A Torradeira Eco Conscious Edition tem programa de descongelação, de aquecimento e de torrar, com várias potências. Aquece bastante rápido, conseguindo ter torradas no ponto certo em pouco tempo. No que toca ao design, surpreendeu-me ter tampa, mas achei bastante original. Além disso, o facto de o material da torradeira ser plástico biológico é uma iniciativa muito interessante. É bom ver que grandes marcas como a Philips já estão a fazer a transição para produtos mais ecológicos. Assim, fiquei bastante satisfeita com o produto, que para além de cumprir de maneira bastante eficaz a sua função, tem também outros aspetos inovadores que acrescentam valor ao produto.
Edut
Ser uma torradeira mais amiga do ambiente, por ser de plástico biológico
Haitat
Considero que uma desvantagem seja o facto de ser um pouco volumosa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
florprincesarainha
28/04/2022
Portugal
Osa myynninedistämistä
Excelente! Do mais moderno e funcional que existe
Recomendo a todas as pessoas esta torradeira. Principalmente a quem queira ter torradas de forma rápida, e eficaz. O design do produto é muito moderno, ecológico, fica lindo em qualquer cozinha. O pão fica rapidamente tostado.
Edut
Excelentes resultados e eficazes.
Haitat
Não vejo desvantagens
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
bssb250
25/04/2022
Portugal
Osa myynninedistämistä
O produto é incrivel!
Adorei tudo nesta torradeira, rápida eficaz e um resultado delicioso! Para além disto ainda conta com um design lindo e ecológico que fica bem em qualquer cozinha.
Edut
Rápida preparação, várias velocidades.
Haitat
Nada a apontar!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Edição ecologicamente consciente HD2640/10 Torradeira série 5000
¹Laskelma perustuu saman laitteen tuotantoon biomuovista verrattuna 100-prosenttisesti uuteen muoviin (tai polypropeeniin)
²Runko on valmistettu 100-prosenttisesta PP-muovista sertifioiduista biopohjaisista lähteistä massatasapainoperiaatteella (BioPP on 94 % muovin kokonaismäärästä).