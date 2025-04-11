2 vuoden takuu
HD3093/80
Kompakti ja kätevä riisille ja muille ruoille
Keitä täydellistä riisiä helposti 8 esiasetetulla ohjelmalla eri riisityyppejä varten. Philipsin 3000 Series -sarjan Mini Rice Cooker on juuri oikean kokoinen pienelle perheelle ja mahtuu kätevästi keittiön kaappiin.
Kompakti (0,85 l kypsentämätöntä riisiä)
600W
Musta ja hopea
8 esiasetettua ohjelmaa
Keittimeen mahtuu 0,85 litraa kuivaa riisiä, se sopii täydellisesti pienelle perheelle ja mahtuu kätevästi kaappiin.
Keitä valkoista, tummaa tai sushiriisiä napin painalluksella, tai valitse puuro, keitto tai muu ruoka.
Nelikerroksinen sisäkattila kuumenee tasaisesti, ja tarttumaton pinnoite kestää pitkään.
4.4
5:stä
34
Arviot
MichelleB
11/04/2025
Sverige
Riset kokade alltid perfekt varje gång!.
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Riskokaren är utmärkt och jag är mycket nöjd med den. Jag har använt den nästan konstant sedan jag fick den. Jag har provat varenda typ av ris som vi ofta använder här hemma som jasmin, basmati, brunt ris och det kokade allt perfekt. Jag försökte också använda bakningsinställningen för mina cheesecake och det var fantastiskt!. Jag älskar också att använda den för att ånga mina dumplings, ångade fisk och grönsaker. En mycket mångsidig tillagare där jag till och med kan laga risgrynsgröt och soppa, den är verkligen fantastisk. Designen är väldigt enkel men funktionell och den är tillräckligt liten för att den inte tar för mycket plats på din bänkskiva och den har ett rejält handtag som gör att du kan flytta den vart du vill. Jag älskar hur innerlock och ångventiler är avtagbara också för enkel rengöring. Riset kokade alltid perfekt varje gång och ärligt talat har det gjort mitt liv så mycket enklare utan att behöva hålla ett öga på riset medan jag lagar mat. Ingen röra när du kokar riset eftersom det inte finns något ångvatten som stänker över bänkskivorna, till skillnad från min gamla riskokare 😁. Denna tillagare är väldigt liten i storlek och jag måste säga att den bara är bra för en liten familj på 3, eller för en student som bor i ett studenthem eller för en enda person som bor ensam. Jag skulle föreslå att du skaffar den större storleken om du har en stor familj att föda. Om du letar efter en riskokare av hög kvalitet med smarta funktioner och användarvänlighet är denna ett självklart val. Rekommenderar definitivt 👌.
Arvioitu tuote: 3000 Series
Arvioitu tuote: 3000 Series
sppookie_3963
07/04/2025
Sverige
Philips 3000 Series HD3093/80 är ett utmärkt val f
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] En kompakt och mångsidig riskokare som passar utmärkt för små hushåll. En kapacitet på 0,85 liter är den idealisk för att tillaga ris för två till tre personer. Denna modell erbjuder åtta förinställda tillagningsprogram, vilket gör det möjligt att laga en variation av rätter utöver ris, allt från soppor till kakor. En snabbkokningsfunktion på 30 minuter är särskilt användbar för snabba måltider. Och gav ett absolut perfekt ris! Riskokaren har en 4-lagers non-stick-belagd innergryta som säkerställer jämn tillagning och enkel rengöring. Dess kompakta storlek gör den lätt att förvara, även i mindre kök. Även om det hade varit smidigt att kunna rengöra innergrytan i diskmaskinen. Var den väldigt lätt att rengöra. Det framgår tyvärr inte i manualen om man ska rengöra alla delar efter varje användning eller inte. Som ex ångventilen.
Arvioitu tuote: 3000 Series
Arvioitu tuote: 3000 Series
evelinaa10_4112
07/04/2025
Sverige
Liten, snygg, smidig och användarvänlig produkt!
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag fick prova denna produkt gratis I utbyte mot min ärliga åsikt via influenster. Jag är positivt överraskad av riskokaren, den är liten och smidig, tar inte alls mycket plats. Maskinen är snyggt utformad och kan mycket väl stå framme när den inte används. Jag har provat att både koka ris, som var supersmidigt, medföljande mått funkade perfekt och sedan var det bara att trycka på knappen, när riskokaren pep var riset perfekt! Provade också att baka en kaka, fick justera receptet en aning men när det var gjort blev sockerkakan toppen! Överlag jättenöjd med produkten och rekommenderar den varmt till varenda en!
Arvioitu tuote: 3000 Series
Arvioitu tuote: 3000 Series
Kypsennysaika on noin 30 minuuttia perustuen testeihin, joissa keitettiin 1 mittakupillinen lyhytjyväistä riisiä. Todellinen kypsennysaika voi vaihdella eri tekijöiden mukaan, kuten riisin lajin, riisimäärän ja kypsennysolosuhteiden mukaan.