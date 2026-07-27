2 vuoden takuu
HD9395/90
Turvallista ja nopeaa keittämistä
Tehokas käytössä
Perhekoko 1.7 litraa
Tyylikäs muotoilu
Sinun ei tarvitse odottaa, että vedenkeitin jäähtyy ulkopuolelta. Vedenkeittimessä on kaksi seinää sekä eristävä kerros, pitäen vedenkeittimen kylmänä ulkopuolelta, kun taas vesi pysyy sisältä kuumana pidempään.
Sisäänrakennettu Strix-säädin varmistaa, että vedenkeitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun vesi loppuu tai kun vedenkeitin nostetaan pois alustastaan. Tämä vähentää kuivakiehumisen ja vaurioitumisen riskejä.
Aina turvallista ja puhdasta keittämistä. Vedenkeitin on valmistettu elintarvikekäyttöön hyväksytystä ruostumattomasta teräksestä maksimaalisen hygienian ja korroosionsuojan varmistamiseksi.
Arviot