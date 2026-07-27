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  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
  • Kuuma sisältä, kylmä ulkoa

Vedenkeitin5000 Series

HD9395/90

Kuuma sisältä, kylmä ulkoa
Kaksiseinäinen vedenkeitin, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisus, takaa kestävän lämmön ja optimaalisen turvallisuuden. Kuppimittarin avulla voit nopeasti ja helposti lämmittää toivotun vesimäärän.
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Kaksiseinäinen vedenkeitin, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisus

Kuuma sisältä, kylmä ulkoa

  • Turvallista ja nopeaa keittämistä

  • Tehokas käytössä

  • Perhekoko 1.7 litraa

  • Tyylikäs muotoilu

Kaksiseinäinen vedenkeitin, jossa on eristyskerros

Kaksiseinäinen vedenkeitin, jossa on eristyskerros

Sinun ei tarvitse odottaa, että vedenkeitin jäähtyy ulkopuolelta. Vedenkeittimessä on kaksi seinää sekä eristävä kerros, pitäen vedenkeittimen kylmänä ulkopuolelta, kun taas vesi pysyy sisältä kuumana pidempään.

Kuivakiehumissuoja Strix-säätimellä

Kuivakiehumissuoja Strix-säätimellä

Sisäänrakennettu Strix-säädin varmistaa, että vedenkeitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun vesi loppuu tai kun vedenkeitin nostetaan pois alustastaan. Tämä vähentää kuivakiehumisen ja vaurioitumisen riskejä.

Turvallinen ruostumaton teräs

Turvallinen ruostumaton teräs

Aina turvallista ja puhdasta keittämistä. Vedenkeitin on valmistettu elintarvikekäyttöön hyväksytystä ruostumattomasta teräksestä maksimaalisen hygienian ja korroosionsuojan varmistamiseksi.

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