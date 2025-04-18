2 vuoden takuu
HD9396/90
Turvallinen ja tehokas keittäminen
Helppokäyttöinen
Perhekoko 1.7 litraa
Tyylikäs muotoilu
Tee, kahvi, vauvanruoka, kaakao, nuudelit ja monet muut elintarvikkeet voivat hyötyä eri lämpötiloista. Tämä Philipsin vedenkeitin, jossa on lämpötilan säätö, sisältää 6 lämpötila-asetusta 40 °C:sta 100 °C:een, jotta tarjoilu olisi aina täydellistä.
Kun vedenkeitin on saavuttanut toivotun lämpötilan, lämpimänäpitotoiminto ylläpitää veden lämpötilan. Vettä ei tarvitse keittää uudelleen.
Philipsin 7000 Series vedenkeittimessä on kaksinkertainen eristyskerros, taaten sen, että vedenkeitin on ulkopuolelta jatkuvasti kylmä mutta vesi sisältä kuumaa. Sinun ei siis tarvitse odottaa, että vedenkeitin jäähtyy ulkopuolelta.
1.0
5:stä
1
Arvio
Arach
18/04/2025
Ελλάδα
Μην το αγοράσεις
Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση
Arvioitu tuote: Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα
Arvioitu tuote: Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα