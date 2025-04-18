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  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
  • Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla

Vedenkeitin7000 Series

HD9396/90

1
| (1) Arvio
Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla
Tiesitkö, että lempijuomasi, -keittosi ja -nuudelisi maistuvat paremmilta, kun ne kuumennetaan tiettyyn lämpötilaan? Lämpötilasäädöllä varustettu vedenkeittimemme pitää veden kuumana sisältä, mutta keittimen kylmänä ulkopuolelta.
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Helppo hallita kahvassa olevan näytön avulla

Valmista yli 10 juomaa ja ruokaa juuri oikealla lämpötilalla

  • Turvallinen ja tehokas keittäminen

  • Helppokäyttöinen

  • Perhekoko 1.7 litraa

  • Tyylikäs muotoilu

Yli 10 ruokalajia ja juomaa

Yli 10 ruokalajia ja juomaa

Tee, kahvi, vauvanruoka, kaakao, nuudelit ja monet muut elintarvikkeet voivat hyötyä eri lämpötiloista. Tämä Philipsin vedenkeitin, jossa on lämpötilan säätö, sisältää 6 lämpötila-asetusta 40 °C:sta 100 °C:een, jotta tarjoilu olisi aina täydellistä.

Lämpimänäpitotoiminto

Lämpimänäpitotoiminto

Kun vedenkeitin on saavuttanut toivotun lämpötilan, lämpimänäpitotoiminto ylläpitää veden lämpötilan. Vettä ei tarvitse keittää uudelleen.

Kaksikerroksinen eristys turvallista käyttöä varten

Kaksikerroksinen eristys turvallista käyttöä varten

Philipsin 7000 Series vedenkeittimessä on kaksinkertainen eristyskerros, taaten sen, että vedenkeitin on ulkopuolelta jatkuvasti kylmä mutta vesi sisältä kuumaa. Sinun ei siis tarvitse odottaa, että vedenkeitin jäähtyy ulkopuolelta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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1.0

5:stä

1

Arvio

5
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18/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Μην το αγοράσεις

Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση

Arvioitu tuote: Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα

Arvioitu tuote: Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα

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